Bližší spolupráce SES Germany a HD PLUS
Společnosti SES Germany GmbH, provozovatel satelitní televizní značky ASTRA, a HD PLUS GmbH, provozovatel hybridní satelitní a IPTV platformy HD+, budou spolupracovat ještě úžeji.
Kromě svých povinností generálního ředitele společnosti SES Germany se Christoph Mühleib s účinností od 1. října 2025 připojí k vedení společnosti HD PLUS GmbH. Šestapadesátiletý zkušený televizní manažer bude od tohoto data řídit oba obchodní segmenty společnosti SES v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko).
Mühleib nahrazuje Andrease Müllera-Vondeyho ve funkci nového generálního ředitele společnosti HD PLUS GmbH. Sedmapadesátiletý manažer pro televizi a CE opustí společnost 30. září 2025.
„
Andreas Müller-Vondey hraje klíčovou roli ve vývoji HD PLUS od roku 2010,“ říká Deepak Mathur, prezident Media Vertical ve společnosti SES. „
Jsme Andreasovi velmi vděční za jeho obrovské osobní nasazení v uplynulých 15 letech a za konzistentní rozvoj HD PLUS pod jeho vedením a přejeme mu do budoucna vše nejlepší.“
Více než 16 milionů televizních domácností v Německu přijímá své televizní programy prostřednictvím satelitu ASTRA - zcela bez nákladů na připojení nebo měsíčních poplatků za předplatné.
HD+ nabízí spotřebitelům v Německu přístup k televizi ve vysokém rozlišení (HDTV) a televizním službám přes satelit a IP.
Obě společnosti společně oslovují nejen všechny domácnosti se satelitní televizí prostřednictvím operátorské aplikace HD+ v mnoha televizorech od předních výrobců televizorů, ale také řadu dalších fanoušků televize a obsahu prostřednictvím IPTV.
„
Spotřeba televize a videa se neustále mění. Vyvíjejí se i strategie televizních vysílatelů a výrobců hardwaru,“ říká Christoph Mühleib. „
Jsme přesvědčeni, že ještě užší integrace společností SES Germany a HD PLUS přinese cenné příležitosti pro všechny. To platí jak pro televizní vysílací společnosti a poskytovatele obsahu, tak i pro spotřebitele.“
SES Germany GmbH a HD PLUS GmbH jsou stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti satelitního operátora SES (Astra).