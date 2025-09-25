Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 25. září 2025, svátek má Zlata

ČT nadělí pohádku ve znakovém jazyce Ke všem čertům

DNES! | redakce | tisk | názory

Jedna z očekávaných pohádek, která se o Vánocích objeví v televizi, vzniká v českém znakovém jazyce. Samozřejmě i s dabingem pro slyšící diváky. Autorka scénáře Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek se inspirovali tradiční pohádkou Boženy Němcové Čertův švagr. Bude uvedena v prosinci na programu České televize.

Tak jako slyšícím dětem pomáhá při rozvoji slovní zásoby četba nebo sledování dramatických pořadů dobré literární úrovně, k rozvoji slovní zásoby neslyšících dětí přispívají naše pohádky. Současně jsou TV pohádky v českém znakovém jazyce nejlepší cestou, jak zprostředkovat neslyšícím naše národní kulturní dědictví, protože ani četba - z důvodu odlišnosti psaného a znakového českého jazyka - není vždy možná,“ říká kreativní producent Luděk Horký.

Ke všem čertům (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)
▲ Ke všem čertům (foto: Zuzana Páchová, Česká televize)

Z klasické předlohy vychází příběh o Matějovi, který se z naivního chlapce mění v odvážného mládence schopného postavit se zlu tváří v tvář. Čelí zlé lichvářce Grošové, která touží získat vládu nad celým knížectvím, a čerti pozorně sledují každý krok.

Jan Bártek, režisér oblíbených seriálů, jako jsou Osada nebo Kosmo, o pohádce řekl: „Naše hlavní postava dostane pořádně naloženo - ale to k pohádkám patří, a navíc: když vám dýchá za krk celé peklo, moc času na trucování není. My jsme to pojali s humorem i fantazií a třeba kulisy pekla jsme se snažili udělat tak, že by v nich čert i bydlel. Točit vánoční pohádku, to je můj sen už od puberty. Navíc je pro mě tvorba pro neslyšící velká výzva a ty mám rád.“

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Telly rozšíří prodej předplacených karet
Telly rozšíří prodej předplacených karet
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Dodejme si energii 2 (35/36)
20:10 Komisařka Florence VIII (4/4)
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Záskok
21:35 Klenoty s vůní benzínu II (4/9)
22:05 Když ublížení lidé ubližují lidem
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (10)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (10)
21:40 Ano, šéfe!
22:50 Superdebata lídrů stran
kanál SEZNAM 20:10 Adéla ještě nevečeřela
22:30 Kdo přichází před půlnocí
00:25 JAG 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Južnom Tirolsku
22:05 Sestrička Lea
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:00 Soundtrack k štátnemu prevratu
22:30 SK dejiny
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (8)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (13)
21:50 30 případů majora Zemana (14)
23:30 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook