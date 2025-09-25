ČT nadělí pohádku ve znakovém jazyce Ke všem čertům

ČT nadělí pohádku ve znakovém jazyce Ke všem čertůmDNES! | redakce | tisk | názory
Jedna z očekávaných pohádek, která se o Vánocích objeví v televizi, vzniká v českém znakovém jazyce. Samozřejmě i s dabingem pro slyšící diváky. Autorka scénáře Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek se inspirovali tradiční pohádkou Boženy Němcové Čertův švagr. Bude uvedena v prosinci na programu České televize.
„
Tak jako slyšícím dětem pomáhá při rozvoji slovní zásoby četba nebo sledování dramatických pořadů dobré literární úrovně, k rozvoji slovní zásoby neslyšících dětí přispívají naše pohádky. Současně jsou TV pohádky v českém znakovém jazyce nejlepší cestou, jak zprostředkovat neslyšícím naše národní kulturní dědictví, protože ani četba - z důvodu odlišnosti psaného a znakového českého jazyka - není vždy možná,“ říká kreativní producent Luděk Horký.
Z klasické předlohy vychází příběh o Matějovi, který se z naivního chlapce mění v odvážného mládence schopného postavit se zlu tváří v tvář. Čelí zlé lichvářce Grošové, která touží získat vládu nad celým knížectvím, a čerti pozorně sledují každý krok.
Jan Bártek, režisér oblíbených seriálů, jako jsou Osada nebo Kosmo, o pohádce řekl: „
Naše hlavní postava dostane pořádně naloženo - ale to k pohádkám patří, a navíc: když vám dýchá za krk celé peklo, moc času na trucování není. My jsme to pojali s humorem i fantazií a třeba kulisy pekla jsme se snažili udělat tak, že by v nich čert i bydlel. Točit vánoční pohádku, to je můj sen už od puberty. Navíc je pro mě tvorba pro neslyšící velká výzva a ty mám rád.“
zdroj: ČT