Říjen na SkyShowtime: spin-off NCIS či Láska bolí
V říjnu se na streamovací platformě Sky Showtime můžete těšit na premiéry oblíbených seriálů a temných filmových novinek, které vás během podzimních večerů nenechají v klidu.
V nabídce se objeví například spin-off kultovního NCIS - NCIS: Tony & Ziva (Námořní vyšetřovací služba: Tony a Ziva), který sleduje další osudy dvojice oblíbených postav z oddělení NCIS. Fanoušci seriálů Taylora Sheridana se mohou těšit na novou řadu seriálu Mayor of Kingstown s Jeremy Rennerem v hlavní roli.
Milovníky akčních filmů nadchnou hned dvě filmové novinky - Láska bolí o zabijákovi, který se rozhodl pověsit starý život na hřebík a začít znovu jako realitní makléř, ale jehož minulost znovu zaklepe na dveře a Novokain, film o mladíkovi, který využije svou schopnost necítit bolest k záchraně dívky svých snů.
Halloween pak můžete strávit s novým filmem Srdcový vrah, kde domnělý pár během Valentýna bojuje o holý život nebo si vybrat některou z klasik jako je Kruh, Vřískot či Řbitov zvířátek.
Premiéry seriálů
NCIS: Tony & Ziva (Námořní vyšetřovací služba: Tony a Ziva)
Série: 1
Epizody: 10
Datum premiéry: První tři epizody si můžete od 27. října pustit exkluzivně na SkyShowtime, zbylé epizody pak budou vycházet každý další týden.
Děj seriálu NCIS:Tony & Ziva (Námořní vyšetřovací služba: Tony a Ziva) navazuje na události po Zivině údajné smrti, kdy Tony opustil tým NCIS, aby sám vychovával jejich dceru. O několik let později však vyšlo najevo, že Ziva je naživu po dokončení poslední mise pro NCIS se znovu shledala sTonym a jejich dcerou Tali v Paříži. V novém seriálu sledujeme tuto trojici, jak společně žijí v Evropě - dokud není napadena Tonyho bezpečnostní firma. Tony a Ziva jsou nuceni uprchnout, zjistit, kdo po nich jde, a možná si znovu vybudovat vzájemnou důvěru, aby mohli najít svou vlastní - byť ne zcela tradiční cestu ke šťastnému konci.
Mayor of Kingstown
Série: 4
Epizody: 10
Datum premiéry: První dvě epizody si můžete od 30. října pustit exkluzivně na SkyShowtime, zbylé epizody pak budou vycházet každý další týden.
Seriál Mayor of Kingstown se vrací. Pod vedením Taylora Sheridana a Hugha Dillonase Jeremy Renner jako Mike snaží udržet moc nad městem ohroženým novými gangy i tvrdohlavým ředitelem věznice, zatímco chrání své blízké a bojuje s vlastní minulostí.
Filmy
Láska bolí
Žánr: Akční
Datum premiéry: Exkluzivně ke zhlédnutí na Skyshowtime od 6. října.
Marvin (držitel Oscara® Ke Huy Quan) opustil násilnický život a skrývá se na předměstí Milwaukee jako spořádaný realitní makléř. Opustil také svou bývalou parťačku Rose (držitelka Oscara Ariana DeBose).Ta se nyní vrátila a chce Marvinovi pomoci pomstít se jeho bratrovi, kriminálníkovi Knucklesovi (Daniel Wu). A ať Marvin chce nebo ne, ocitá se zpět v divokém světě zákeřných zabijáků a jeho makléřské prohlídky se začnou měnit na boj o přežití. Bude potřebovat své smrtící schopnosti, důvtip a odvahu, aby přežil a zachránil situaci.
Novokain
Žánr: Akční
Datum premiéry: Exkluzivně ke zhlédnutí na Skyshowtime od 15. října.
Nathan Caine se narodil se vzácnou genetickou poruchou, díky níž necítí bolest. Když se dívka jeho snů stane rukojmí při bankovní loupeži, promění svou abnormálii v nečekanou výhodu při její záchraně. Ve filmu hrají Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh a Jacob Batalon.
Srdcový vrah
Žánr: Horor
Datum premiéry: Exkluzivně ke zhlédnutí na Skyshowtime od 17. října.
Když udeří „HeartEyes“, dvojice kolegů ,kteří zůstali v práci přesčas na Valentýna, je omylem považována za zamilovaný pár tímto nepolapitelným lovcem zamilovaných. A tak musí nejromantičtější noc v roce strávit na útěku o holý život.
zdroj: SkyShowtime