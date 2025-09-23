Quantcast
Úterý, 23. září 2025

28,2E: DMAX ukončil šíření do Evropy

28,2E: DMAX ukončil šíření do Evropy

Na pozici 28,2°E došlo k očekávané změně. Irská verze televizní stanice DMAX, mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD), ukončila svoji volnou distribuci do celé Evropy.

Program DMAX Ireland se dlouhodobě vysílal přes silný evropský paprsek družice Astra 2G, což umožňovalo program přijímat i ve střední Evropě s parabolami velmi malých rozměrů (od cca 60 cm). Nyní se situace změnila. Stanice je šířena nadále FTA z pozice 28,2°E, tentokrát ze satelitu Astra 2F z UK beamu, což znamená, že pokrytí je nasměrováno na britské ostrovy a ve střední Evropě je příjem poměrně komplikovaný i s parabolami velkých rozměrů.

Přesun stanice DMAX Ireland souvisí s optimalizací satelitní kapacity. Některé programy v SD rozlišení postupně přešly do MPEG-2 do úspornějšího formátu MPEG-4, rovněž se vysílací multiplex překlopil z DVB-S do DVB-S2, což ve výsledku umožňuje šířit více programů z jednoho multiplexu.

aktuální technické parametry - DMAX Ireland:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, UK beam

bývalé technické parametry - DMAX Ireland (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, EU beam

