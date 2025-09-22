Svoboda+ v paketu Svoboda Satellite

Svoboda+ v paketu Svoboda SatelliteDNES! | redakce | tisk | názory
Balíček televizních a rozhlasových stanic Svoboda Satellite (RSF) se rozšířil o další bezplatný ( FTA) program s názvem Svoboda+. Jde již o třetí stanici pod značkou Svoboda v tomto multiplexu.
Program Svoboda+ se vysílá v klasickém SD rozlišení (720x576) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu MPEG (160 kbit/s).
Vedle nově přidané stanice Svoboda+ multiplex obsahuje také programy Svoboda+ a Svoboda News.
Celkově televizní a rozhlasová platforma Svoboda Satellite obsahuje celkem 11 tv služeb a tři rozhlasové stanice.
Posláním paketu je poskytnout vysílací prostor nezávislým médiím, které mohou divákům přinášet objektivní zpravodajství a informace o dění v Rusku a zahraničí.
technické parametry - Svoboda+:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA