Pondělí, 22. září 2025, svátek má Darina

Svoboda+ v paketu Svoboda Satellite

Balíček televizních a rozhlasových stanic Svoboda Satellite (RSF) se rozšířil o další bezplatný ( FTA) program s názvem Svoboda+. Jde již o třetí stanici pod značkou Svoboda v tomto multiplexu.

Program Svoboda+ se vysílá v klasickém SD rozlišení (720x576) v kodeku MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu MPEG (160 kbit/s).

Vedle nově přidané stanice Svoboda+ multiplex obsahuje také programy Svoboda+ a Svoboda News.

Svoboda+ - záběr z příjmu stanice
▲ Svoboda+ - záběr z příjmu stanice

Celkově televizní a rozhlasová platforma Svoboda Satellite obsahuje celkem 11 tv služeb a tři rozhlasové stanice.

Posláním paketu je poskytnout vysílací prostor nezávislým médiím, které mohou divákům přinášet objektivní zpravodajství a informace o dění v Rusku a zahraničí.

technické parametry - Svoboda+:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

