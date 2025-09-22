Quantcast
Pondělí, 22. září 2025, svátek má Darina

Francie: Nový volný kanál nahradí Chérie 25

Ve Francii se chystá změna v nabídce volně vysílaných televizních programů. Stanice Chérie 25 skončí a na její pozici se objeví nový kanál s názvem RMC Life. Nová stanice se divákům představí ve středu 1. října v 6 hodin ráno.

Francouzský regulační úřad pro audiovizuální a digitální komunikaci ARCOM schválil akvizici Chérie 25 společností CMA Media, kanálu, který spustila skupina NRJ v roce 2012. Tato akvizice navazuje na stažení NRJ 12 z digitálního pozemního vysílání před několika měsíci, čímž se Chérie 25 stal jediným kanálem skupiny v této distribuci.

Akvizice, která je plánována na konec září 2025, povede k přejmenování Chérie 25 na RMC Life od 1. října 2025. Rebranding začlení nový přírůstek do portfolia kanálů RMC BFM, které vlastní CMA Media. Je dceřinou společností CMA CGM, kterou vlastní Rodolphe Saadé, světový lídr v oblasti dopravy a logistiky. V červenci 2024 tento podnikatel získal od společnosti Altice zpravodajský kanál BFM TV, rozhlasovou stanici RMC a pozemní kanály RMC Découverte a RMC Story.

Nový kanál RMC Life bude inspirativní a pozitivní, zaměřený na kultivovanost a pohodu, určený ženám a rodinám. Francouzští diváci nebudou muset k jeho příjmu podnikat žádné kroky. RMC Life nahradí Chérie 25 na 25. pozici v pozemním vysílání. Program bude také dostupný na všech francouzských televizních platformách.

zdroj: satkurier.pl + TeleSatellite

názory čtenářů




