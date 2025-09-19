Sky News z nové frekvence

Quantcast
Britský zpravodajský kanál Sky News v mutaci pro domácí trh začal testovat na novém transpondéru na satelitu Astra na pozici 28,2°E. Vysílání je nadále poskytováno zdarma ( FTA).

Stanice Sky News UK se objevila na pozici "7405", na kmitočtu 12,148 GHz s horizontální polarizací. Program je zde poskytován v MPEG-4 (H.264) v klasickém SD rozlišení. Po nezbytných technických testech bude zde zahájena distribuce tohoto programu.

Vysílání stanice Sky News UK je aktuálně možné na pozici 28,2°E přijímat ze tří různých frekvencí. Vždy v SD rozlišení - freq. 11,934 a 12,090 GHz. Signál je vždy FTA.

Vedle SD distribuce je také v provozu modulace v HD, na kmitočtu 12,012 GHz, která je trvale kryptována a dostupná výhradně pro abonenty Sky UK.

Pro diváky mimo britské ostrovy je určena mezinárodní distribuce Sky News. Ta se vysílá pro diváky v Evropě na pozici 19,2°E, na kmitočtu 12,604 GHz a také na Thoru (0,8°W), na frekvenci 12,418 GHz. Vysílání je šířeno také přes další satelity a orbitální pozice ale už jen zakódovaně pro zákazníky tamních pay-tv služeb.

nové technické parametry - Sky News UK (7405):

Astra 2F (28,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

