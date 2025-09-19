Quantcast
Pátek, 19. září 2025, svátek má Zita

Ve čtvrtek výluka vysílače Valašské Klobouky

Na čtvrtek 25. září 2025 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny. Během odstávek nebude možné z vysílače přijímat televizní a rozhlasové programy.

Od 6:00 do 15:00 hodin se z vysílače Ploštiny odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a dále komerční sítě multiplex 22 a multiplex 23.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude z vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny šířen digitální rozhlasový multiplex (DAB) Českého rozhlasu.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

