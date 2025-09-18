Skupina Prima má nového ředitele reality a zábavy

Skupina Prima má nového ředitele reality a zábavyDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Prima posiluje svůj kreativní tým. Na pozici ředitele pro reality show a zábavu (Director of R&E) nastupuje Samo Jaško, jeden z nejzkušenějších televizních tvůrců na česko-slovenském trhu, který stojí za úspěchem formátů jako Survivor nebo Love Island.
Samo napřímo reportuje výkonnému řediteli Lukáši Kubátovi a bude úzce spolupracovat se segmenty TV řízeným Alex Ruzek a VOD řízeným Janem Maxou, aby společně vytvořili atraktivní obsahovou nabídku pro diváky Primy i uživatele prima+.
Jsem rád, že mohu Sama v našem týmu přivítat. Jeho jméno je synonymem pro nejúspěšnější reality formáty posledních let. Jeho příchod je pro nás strategickým krokem k dalšímu posílení naší pozice v tomto pro diváky a uživatele prima+ klíčovém segmentu. Věřím, že Samovy rozsáhlé zkušenosti a kreativní vize přinesou na naše obrazovky nové, inovativní a atraktivní pořady, které si diváci zamilují,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima.
Samo Jaško přináší do skupiny Prima více než dvacetileté zkušenosti z českého i slovenského televizního trhu. Podílel se na tvorbě více než 1500 hodin obsahu. Jeho portfolio zahrnuje čtyři řady Love Islandu, čtyři řady Survivoru, devět slovenských a jednu českou sérii Farmy. Jako režisér má za sebou přes 150 epizod hudebně-zábavného pořadu Chartshow a několik ročníků soutěží Miss Slovensko a Miss Czech Republic. Je absolventem dokumentární tvorby na VŠMU a filmové režie na HFF Potsdam-Babelsberg. V roce 2005 byl vybrán do prestižního programu Berlinale Talent Campus.
Moc se těším, že budu součástí rodiny Prima a že můžu navázat na úspěchy reality formátů, které jsem rozvíjel v Česku i na Slovensku. Rád využiji své zkušenosti, aby Prima přinesla divákům inovativní a divácky atraktivní pořady,“ říká Samo Jaško, nový ředitel R&E skupiny Prima.
zdroj: FTV Prima