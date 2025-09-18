Canal+ uvede seriál Ochránci současně ve více než 30 zemích

Quantcast
V pondělí 29. září 2025 uvede CANAL+ exkluzivně nový originální seriál Ochránci současně v Evropě, Africe a Asii. Jedná se o první uvedení seriálu napříč několika kontinenty. Tento milník je důkazem globálního dosahu skupiny CANAL+ a ukazuje distribuční sílu značky STUDIOCANAL.

Ochránci budou mít premiéru zároveň ve více než 30 zemích. Mezi ně patří Česká republika, Slovensko, Francie a její zámořská území, Švýcarsko, Polsko, Rakousko, Nizozemsko, Rumunsko, Myanmar a více než 20 frankofonních afrických zemí.

Jde o vůbec první takový krok globální skupiny CANAL+, který představuje významný posun v rozšiřování její mezinárodní obsahové strategie a zároveň potvrzuje závazek přinášet ambiciózní seriály divákům po celém světě.

Ochránci jsou akční seriál o superhrdinech, který kombinuje historickou fikci s filmovým vyprávěním. Premiéra první epizody proběhne 29. září a poté bude od října každou středu uveden nový díl ve streamovací službě CANAL+. Od půlky října bude seriál zařazen také do lineárního vysílání stanice CANAL+ Action.

Synopse
Na začátku první světové války je těžce zraněný voják Gabriel Ferraud naverbován do přísně tajného francouzského vojenského programu, jehož cílem je vytvořit ultimátní zbraň: vylepšené lidské bytosti. Po podání záhadného séra získává Gabriel mimořádnou sílu, rychlost a odolnost. Připojuje se k elitní jednotce známé jako Ochránci - vylepšení vojáci připravení pro boj na frontové linii. S postupujícím válečným konfliktem odhalí Gabriel děsivou pravdu, která by mohla navždy změnit průběh i výsledek války.

Další informace
Žánr: akční
Formát: 8× 1 hod.
Tvůrci: Guillaume Lemans ve spolupráci s Xabim Moliou
Scénář: Guillaume Lemans, Xabi Molia, Raphaëlle Richet
Na motivy komiksové série „Les Sentinelles“ od Xaviera Dorisona a Enriqua Breccii
Režie: Thierry Poiraud, Édouard Salier
Produkční společnosti: Federation Studio France, Esprits Frappeurs
Hudba: Thomas Couzinier, Frédéric Kooshmanian

Hrají: Louis Peres, Thibaut Evrard, Kacey Mottet Klein, Carl Malapa, Olivia Ross, Ouassini Embarek, Pauline Étienne, Nastya Golubeva Carax, Noam Morgensztern

zdroj: CANAL+

