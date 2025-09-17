Quantcast
Česká televize připomene Světový den dárců kostní dřeně

Česká televize se připojí ke Světovému dni dárců kostní dřeně nejen nasvícením své budovy na červeno, ale také premiérou dokumentu Madlen - dívka, která inspirovala Česko. Časosběrný snímek přibližuje rodinu, jejíž život změnila zákeřná nemoc dvouleté dívky, i nevídanou ochotu veřejnosti vstupovat do registrů dárců.

Dokument odvysílá ČT24 v pátek 19. září od 20:07 a následující večer na Světový den nasvítí Česká televize svou budovu na Kavčích horách červeně.

Madlen - dívka, která inspirovala Česko (foto: Česká televize)
▲ Madlen - dívka, která inspirovala Česko (foto: Česká televize)

Příběh dvouleté Madlen Přibylové na jaře oslovil širokou veřejnost. Když v březnu náhle onemocněla vzácnou poruchou krvetvorby, rodině se převrátil život naruby. Zatímco matka zůstala s nejmladší dcerou v motolské nemocnici, kde lékaři zahájili léčbu s šancemi na úspěch padesát na padesát, otec skrze sociální sítě požádal o pomoc. O pomoc nejen pro svou dceru, ale i další hematoonkologické pacienty, které by mohl zachránit vhodný dárce kostní dřeně. Na výzvu zareagovaly tisíce lidí. „U sourozenců je pětadvacetiprocentní pravděpodobnost, že budou mít stejné atributy. Takže jsme na to hodně vsázeli. Všechny jsme odebrali, ale nikdo nevyšel,“ vysvětluje Lukáš Přibyl v úvodu dokumentu.

Příběh malé Madlenky sledovala většina velkých tuzemských médií. A to zejména v době, kdy se před registry tvořily fronty zájemců o zápis. Štáb ČT24 nadto dostal od rodiny důvěru a unikátní příležitost pořídit časosběrný dokument. V něm autoři zachycují klíčové momenty z průběhu léčby a nabízejí i intimní vhled do prožitků rodiny, která reaguje na zprávy přicházející od lékařů, stejně jako na nevídanou vlnu solidarity.

Díky reportérce Denise Čížkové a jejímu vztahu s rodinou založeném na důvěře mohla ČT sledovat přelomové momenty léčby malé Madlen z bezprostřední blízkosti. Tento dokument nabízí unikátní ohlédnutí i intimní vhled do pocitů rodiny v centru příběhu, který se stal jedním z nejvýraznějších momentů uplynulých měsíců,“ říká k dokumentu šéfredaktor zpravodajství České televize Michal Kubal.

„Museli jsme ze dne na den reagovat na tak enormní zájem. Kdo měl ruce, nohy a byl jen trochu obeznámen s tím, co se v registru děje, tak pomáhal,“ vzpomíná v dokumentu Marie Kuříková z Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. Jen od března do července se u obou tuzemských registrů zapsalo přes 26 tisíc lidí. Nábor za celý rok 2024 byl poloviční.

Bohužel budou jiné Madlenky, jiní pacienti, kteří dárce kostní dřeně potřebují,“ připomíná vedoucí lékař Pavel Jindra z Českého národního registru dárců dřeně. Stejné poselství mají na mysli i autoři dokumentu, který bude mít premiéru na ČT24 v pátek 19. září v rámci vysílání 90' ČT24 od 20:07. Následovat bude debata s účastí rodiny, zástupce registru dárců i autorky.

zdroj: ČT

