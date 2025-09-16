Quantcast
Úterý, 16. září 2025

SES a K2 Space urychlí vývoj sítě MEO nové generace O3b mPOWER

redakce

Satelitní operátor SES (Astra) a K2 Space, inovativní firma zabývající se novými vesmírnými technologiemi, dnes oznámily strategickou spolupráci s cílem podpořit vývoj budoucí sítě SES na střední oběžné dráze Země (MEO).

Spolupráce kombinuje desetiletí zkušeností společnosti SES s provozováním globálních sítí na více oběžných drahách, včetně sítě MEO O3b mPOWER, s agilními inženýrskými schopnostmi společnosti K2 Space pro společný vývoj budoucí síťové infrastruktury a technologií.

Začátkem tohoto roku zahájily společnosti SES a K2 Space vývojové aktivity s cílem ověřit nové síťové technologie určené pro komerční a vládní aplikace. Mise na oběžnou dráhu v prvním čtvrtletí roku 2026 bude prvním krokem k zavedení budoucí sítě MEO společnosti SES.

Naše budoucí síť MEO se bude vyvíjet prostřednictvím agilních inovačních cyklů,“ řekl Adel Al-Saleh, generální ředitel společnosti SES. „Spoluprací s K2 Space a dalšími důvěryhodnými inovativními partnery kombinujeme naše zkušenosti s vývojem řešení a provozní hloubku s agilitou NewSpace, abychom vyvinuli flexibilní softwarově definovanou síť, která se přizpůsobí požadavkům zákazníků.“

Vývojové úsilí se bude rozprostírat v Evropě a Spojených státech a využije silné stránky obou společností k překonání dlouhých vývojových lhůt a zároveň urychlí poskytování vysoce hodnotných síťových služeb.

Tato spolupráce spočívá v přehodnocení způsobu vývoje pokročilých vesmírných sítí,“ řekl Karan Kunjur, generální ředitel společnosti K2 Space. „SES přináší rozsáhlé provozní znalosti a zároveň rychlost a flexibilitu technologického startupu. Společně budujeme základy pro síť, která je škálovatelná a přizpůsobitelná široké škále aplikací.“

Tato iniciativa je klíčovou součástí budoucí strategie MEO společnosti SES, která klade důraz na modulární růst, otevřenou architekturu, softwarově definované funkce a podporu komerčních i vládních řešení. Budoucí síť MEO společnosti SES bude navržena tak, aby podporovala víceúčelové funkce, jako jsou hostované kapacity, vesmírné situační povědomí, přenos dat přímo do zařízení a suverénní služby, a zároveň umožňovala spolehlivou komunikaci pro mobilní aplikace a odolné podnikové backhaul.

zdroj: SES

