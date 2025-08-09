Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 9. srpna 2025, svátek má Roman

Ariane 6 vynese satelit Metop-SGA1

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Arianespace vynese za pomocí nosné rakety Ariane 6 na slunečný synchronní orbitální dráhu (SSO) družici Metop-SGA1. Start je naplánován z evropského kosmického střediska Kourou ve Francouzské Guyaně.

Družice Metop-SGA1 bude raketou Ariane 6 vynesena dne 12. srpna 2025 v rámci mise VA264. Půjde o druhý komerční let nové evropské nosné rakety Ariane 6 s těžkým nosičem.

Metop-SGA1 je součástí nové generace satelitů organizace Eumetsat.

Program Eumetsat Polar System - Second Generation (EPS-SG) posune globální pozorování počasí a klimatu z polární oběžné dráhy na novou úroveň a poskytne vysoce kvalitní data k pozorování teploty, srážek, oblačnosti, větru, mořského letu, aerosolů, znečištění, půdní vlhkosti, sopečného prachu a mnoha dalších parametrů.

EPS-SG se bude skládat ze tří párů satelitů Metop Second Generation (Metop-SG) pracujících v tandemu na sluneční synchronní polární oběžné dráze a komplexního pozemního segmentu, vybaveného zařízením potřebným k řízení satelitů, získávání a zpracování dat a poskytování produktů uživatelům po celém světě.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Představujeme: Magenta TV
Představujeme: Magenta TV
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:05 Hitparáda televizní zábavy
kanál CT2 20:00 Pirát sedmi moří
21:40 Vycházející slunce
23:45 Nepřemožitelný bukanýr
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Mumie: Hrob Dračího císaře
22:35 Na hraně zítřka
kanál PRIMA 20:15 Polda V (11)
21:25 Polda V (12)
22:35 Vražda v Bílém domě
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové (9)
21:20 Profesionálové (10)
22:30 Kdo chce zabít Jessii?
kanál BARRANDOV 20:05 Nikdo není perfektní
21:10 To nejlepší z Vtipu za stovku
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Medzi supmi
22:10 Neskoro večer
23:15 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Vojna a mier (1/6)
21:05 Vojna a mier (2/6)
22:10 Bardot (5/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:50 Stříbrná pila (6/6)
23:50 Pravá tvář (12)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook