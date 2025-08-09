Ariane 6 vynese satelit Metop-SGA1

Ariane 6 vynese satelit Metop-SGA1DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Arianespace vynese za pomocí nosné rakety Ariane 6 na slunečný synchronní orbitální dráhu (SSO) družici Metop-SGA1. Start je naplánován z evropského kosmického střediska Kourou ve Francouzské Guyaně.
Družice Metop-SGA1 bude raketou Ariane 6 vynesena dne 12. srpna 2025 v rámci mise VA264. Půjde o druhý komerční let nové evropské nosné rakety Ariane 6 s těžkým nosičem.
Metop-SGA1 je součástí nové generace satelitů organizace Eumetsat.
Program Eumetsat Polar System - Second Generation (EPS-SG) posune globální pozorování počasí a klimatu z polární oběžné dráhy na novou úroveň a poskytne vysoce kvalitní data k pozorování teploty, srážek, oblačnosti, větru, mořského letu, aerosolů, znečištění, půdní vlhkosti, sopečného prachu a mnoha dalších parametrů.
EPS-SG se bude skládat ze tří párů satelitů Metop Second Generation (Metop-SG) pracujících v tandemu na sluneční synchronní polární oběžné dráze a komplexního pozemního segmentu, vybaveného zařízením potřebným k řízení satelitů, získávání a zpracování dat a poskytování produktů uživatelům po celém světě.