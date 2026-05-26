M6 4K testuje v paketu Fransat

Francouzská privátní televize M6 se připravuje na spuštění vysílání v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K. Na kapacitě satelitního operátora Eutelsat se objevily technické testy kanálu M6 4K.
Testovací slot M6 4K se objevil na kmitočtu 11,554 GHz s vertikální polarizací na satelitu Eutelsat 5 West B v transalpském paprsku. Příjem multiplexu je možný i ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 80 cm.
Stanice M6 4K v době publikování textu reálně nevysílala. Byla jen šířena programová pozice s připojenými CA systémy Viaccess (CAID 0500, provider id 041980, 0419A0 a 041C00). Pozice M6 4K je proto testovací a připravena pro budoucí spuštění vysílání ve 4K.
Francouzská televize M6 ve 4K rozlišení patrně nabídne divákům přímé přenosy z nadcházejícího šampionátu MS ve fotbale 2026, které se koná od 11. června do 19. července 2026. Diváci Fransatu si tak budou moci vychutnat největší fotbalovou soutěž světa a sledovat cestu francouzského národního týmu.
Připomeňme, že poprvé v historii byly vybrány tři hostitelské země: Spojené státy, Kanada a Mexiko. Vybráno bylo šestnáct hostitelských měst: Atlanta, Boston (Foxborough), Dallas (Arlington), Houston, Kansas City, Los Angeles (Inglewood), Miami, New York/New Jersey, Filadelfie, oblast Sanfranciského zálivu (Santa Clara), Seattle, Toronto, Vancouver, Guadalajara, Mexico City a Monterrey.
technické parametry - M6 4K (reálně zatím nevysílá; pozice je připravená):
• Eutelsat 5 West B 5°W), freq. 11,554 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess