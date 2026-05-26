Finále Konferenční ligy zaplní hokejovou pauzu na JOJ Šport

Hokejová horečka na obrazovkách skupiny JOJ ani během jednodenní pauzy v herním programu světového šampionátu neutichne. Zatímco fanoušci před vyvrcholením turnaje budou ve středu netrpělivě vyčkávat na čtvrtfinálové boje, stanice JOJ Šport přinese divákům další exkluzivní sportovní zážitek.
Ve středu večer se pozornost přesune z hokejových arén na zelené trávníky - na programu je totiž očekávané finále Evropské konferenční ligy UEFA.
Televize JOJ navazuje na uplynulý týden, kdy divákům úspěšně zprostředkovala finálový souboj Evropské ligy UEFA. Nyní přichází vyvrcholení další prestižní evropské soutěže přímo na obrazovky JOJ Športu.
Diváci na Slovensku měli v této sezóně díky JOJce jedinečnou možnost vidět všechna vystoupení úřadujícího mistra ŠK Slovan Bratislava, který v ligové fázi Konferenční ligy sváděl náročné souboje.
Celá soutěž nyní vyvrcholí velkolepým finálovým zápasem. V něm se představí i španělský tým Rayo Vallecano - tedy samotný kat belasých, který v přímém souboji v ligové fázi prověřil síly slovenského šampiona a probojoval se až na samotný vrchol, kde vyzve anglický Crystal Palace.
Přímý přenos z finálového duelu odstartuje na JOJ Športu ve středu ve 20:15 hodin tradičním předzápasovým Studiem UEFA. Moderátor Michal Maťašovský v něm přivítá atraktivní hosty a experty - bývalých fotbalistů Pavla Farkaše a Martina Dobrotku.
Finálový zápas začíná ve 20:55 hodin. Přímo z komentátorského stanoviště ho budou doprovázet divákům známé hlasy Karla Jakuboviče a Tomáše Horvátha.
Obě prestižní klubové soutěže - Evropskou ligu i Evropskou konferenční ligu UEFA - budou moci diváci na obrazovkách JOJky s napětím sledovat i v nadcházející nové sezóně.
Čtvrteční hokejový maraton na stanicích JOJ Group
Sportovní šílenství bude na JOJce pokračovat i v následujících dnech. Hned od čtvrtka se totiž na obrazovky naplno vracejí Mistrovství světa v hokeji, které po zápasové pauze odstartují svá klíčová a divácky nejatraktivnější čtvrtfinálová utkání.
JOJ Group přinese všechny čtyři čtvrteční čtvrtfinálové zápasy na svých stanicích.
Diváci se mohou těšit na dva duely odpoledne v 16:20 hodin a další dva večerní souboje ve 20:20 hodin. Před každým jedním utkáním budou již tradičně připravena specializovaná zápasová studia s hokejovými experty.
zdroj: JOJ