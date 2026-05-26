Úterý, 26. května 2026, svátek má Filip

Finále Konferenční ligy zaplní hokejovou pauzu na JOJ Šport

Hokejová horečka na obrazovkách skupiny JOJ ani během jednodenní pauzy v herním programu světového šampionátu neutichne. Zatímco fanoušci před vyvrcholením turnaje budou ve středu netrpělivě vyčkávat na čtvrtfinálové boje, stanice JOJ Šport přinese divákům další exkluzivní sportovní zážitek.

Ve středu večer se pozornost přesune z hokejových arén na zelené trávníky - na programu je totiž očekávané finále Evropské konferenční ligy UEFA.

Televize JOJ navazuje na uplynulý týden, kdy divákům úspěšně zprostředkovala finálový souboj Evropské ligy UEFA. Nyní přichází vyvrcholení další prestižní evropské soutěže přímo na obrazovky JOJ Športu.

Diváci na Slovensku měli v této sezóně díky JOJce jedinečnou možnost vidět všechna vystoupení úřadujícího mistra ŠK Slovan Bratislava, který v ligové fázi Konferenční ligy sváděl náročné souboje.

Celá soutěž nyní vyvrcholí velkolepým finálovým zápasem. V něm se představí i španělský tým Rayo Vallecano - tedy samotný kat belasých, který v přímém souboji v ligové fázi prověřil síly slovenského šampiona a probojoval se až na samotný vrchol, kde vyzve anglický Crystal Palace.

Přímý přenos z finálového duelu odstartuje na JOJ Športu ve středu ve 20:15 hodin tradičním předzápasovým Studiem UEFA. Moderátor Michal Maťašovský v něm přivítá atraktivní hosty a experty - bývalých fotbalistů Pavla Farkaše a Martina Dobrotku.

Finálový zápas začíná ve 20:55 hodin. Přímo z komentátorského stanoviště ho budou doprovázet divákům známé hlasy Karla Jakuboviče a Tomáše Horvátha.

Obě prestižní klubové soutěže - Evropskou ligu i Evropskou konferenční ligu UEFA - budou moci diváci na obrazovkách JOJky s napětím sledovat i v nadcházející nové sezóně.

Čtvrteční hokejový maraton na stanicích JOJ Group
Sportovní šílenství bude na JOJce pokračovat i v následujících dnech. Hned od čtvrtka se totiž na obrazovky naplno vracejí Mistrovství světa v hokeji, které po zápasové pauze odstartují svá klíčová a divácky nejatraktivnější čtvrtfinálová utkání.

JOJ Group přinese všechny čtyři čtvrteční čtvrtfinálové zápasy na svých stanicích.

Diváci se mohou těšit na dva duely odpoledne v 16:20 hodin a další dva večerní souboje ve 20:20 hodin. Před každým jedním utkáním budou již tradičně připravena specializovaná zápasová studia s hokejovými experty.

zdroj: JOJ

Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (21/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Marobud - první král
21:55 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (8)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Ďáblovo rogalo
21:30 7 pádů Honzy Dědka
22:35 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zatykač na královnu
22:15 Labyrint 2 (5)
23:25 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:20 Astrid a Raphaëlle
22:15 Vysoká škola zločinu II (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Deň D
21:00 Kauza Jany z Arku
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (13)
21:55 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Ukradená brož (2)
22:15 Inženýrská odysea (5)
23:25 Skutečné příběhy

