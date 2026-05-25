Pondělí, 25. května 2026, svátek má Viola

TV Doma přináší nový turecký hit - romantické drama Zakázané ovoce

Televize Doma navazuje na úspěch oblíbených tureckých seriálů a svým divákům přináší další mezinárodní hit. Již ve čtvrtek 28. května v 19:00 hodin odstartuje na obrazovkách TV Doma nový romanticko-dramatický seriál Zakázané ovoce (Yasak Elma), který si získal miliony fanoušků po celém světě.

Diváci ho budou moci sledovat každý pracovní den ve stejném vysílacím čase, vždy ve dvou částech za sebou.

Příběh seriálu se odehrává v prostředí istanbulské smetánky, kde se za leskem luxusu ukrývají tajemství, manipulace a nebezpečné ambice. Hlavní postavou je charismatická Ender Argunová (Şevval Sam), manželka vlivného podnikatele Halita Arguna (Talat Bulut), která se po letech v nefunkčním manželství rozhodne mazaným plánem ochránit své společenské postavení a finančně se zajistit.

▲ Turecký seriál Zakázané ovoce odvysílá TV Doma (foto: Markíza Group)

Do své hry vtáhne mladou a ambiciózní Yildiz Yilmazovou (Eda Ece), která touží po lepším životě a společenském vzestupu. Ender jí nabídne ďábelskou dohodu - svést jejího manžela Halita, aby po rozvodu získala jeho majetek. To však spustí řadu událostí, které zásadně ovlivní životy všech kolem nich.

Důležitou roli v příběhu hraje také Yildizina sestra Zeynep (Sevda Erginci), která naopak věří v poctivost, pracovitost a skutečnou lásku. Když pozná svého nového šéfa Alihana (Onur Tuna), její život nabere nečekaný směr.

Zakázané ovoce patří mezi nejúspěšnější turecké seriály posledních let. V zemi půlměsíce se vysílal neuvěřitelných šest sezón a stal se jedním z nejsledovanějších titulů televize FOX Türkiye. Obrovský úspěch zaznamenal i v Latinské Americe, na Balkáně, v zemích Blízkého východu či v Evropě.

Diváky si seriál získal kombinací silných ženských postav, dramatických zvratů, napjatých vztahů a okázalého světa istanbulské smetánky. Díky ironickému nadhledu a neustále se vyvíjejícím konfliktům působí Zakázané ovoce svěže a odlišuje se od klasických romantických seriálů.

Fanoušci seriálu oceňují i výjimečně luxusní produkci - natáčelo se v prestižních lokalitách Istanbulu, v moderních vilách u Bosporu či v exkluzivních restauracích a hotelech. Tvůrci seriálu navíc často reagovali na úspěch jednotlivých postav přímo během vysílání, díky čemuž se děj během šesti sezón neustále vyvíjel a překvapoval diváky novými dramatickými liniemi.

zdroj: Markíza

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (8/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Hlubina
22:10 Dům duchů
00:30 Kokainový národ
kanál NOVA 20:20 Specialisté (143)
21:30 Specialisté (144)
22:35 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (15)
21:30 Polda IV (16)
22:40 Kriminálka Kraj I (11)
kanál SEZNAM 20:10 Střelec
22:30 Stopy zločinu (2)
23:50 Holka z města
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Nútené pristátie
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (4/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (9)
21:45 Svokra
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (4)
21:30 Výstřely v Mariánských Lázních
23:25 Skutečné příběhy

