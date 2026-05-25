Pondělí, 25. května 2026, svátek má Viola

Změna ve vedení T-Mobile Czech Republic

Vedení společnosti T-Mobile CZ posílí od srpna Michal Müller. Na pozici ředitele divize pro firemní zákazníky a veřejnou správu vystřídá 17. 8. 2026 Petra Laca, který během deseti měsíců tuto pozici přechodně zastával v roli pro obě země.

Michala Müllera čeká řízení celé komerční strategie pro oblast B2B, tzn. rozvoj obchodních vztahů nejen s největšími zákazníky společnosti ze soukromé a státní sféry, ale také zajištění spokojenosti s využíváním služeb T-Mobile u živnostníků či malých a středních firem.

▲ Michal Müller (foto: T-Mobile)

Michal Müller má v oblasti B2B rozsáhlé, téměř dvacetileté zkušenosti - z oblasti řízení strategie, rozvoje obchodu, prodeje, marketingu nebo péče o firemní zákazníky v telekomunikačním i ICT sektoru. Tento zkušený lídr má za sebou 8 let ve Vodafonu, 6,5 roku v O2 a v obou se mimo jiné podílel nebo přímo řídil velké organizační či transformační změny. Poslední období profesně strávil ve společnosti RENOMIA, kde řídil pobočkovou síť a obchod v ČR včetně strategie a rozvoje.

Michal Müller vystudoval mezinárodní obchod a mezinárodní management na VŠE Praha, kde kromě inženýrského titulu získal i mezinárodně uznávaný titul CEMS MIM (Master in International Management). V mládí se vrcholově věnoval biatlonu, dnes tráví svůj volný čas hlavně s rodinou a třemi dětmi, stále nejraději aktivním sportem či společnými chvílemi při stolních hrách. Kromě toho rád cestuje, poznává nové kultury a je velký gurmán i fanoušek veteránů.

zdroj: T-Mobile

