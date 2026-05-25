Pondělí, 25. května 2026, svátek má Viola

Panství Downton: Velké finále exkluzivně na SkyShowtime

Nezapomenutelná závěrečná kapitola oblíbené ságy Panství Downton, film Panství Downton: Velké finále, bude v České republice exkluzivně ke zhlédnutí již dnes a to na placené streamovací platformě SkyShowtime.

Filmový návrat celosvětového fenoménu sleduje rodinu Crawleyových a její služebnictvo na prahu 30. let. Když se Mary ocitne uprostřed veřejného skandálu a rodinu zasáhnou finanční potíže, celé panství se musí vypořádat s hrozbou společenské ostudy. Crawleyovi se musí smířit se změnami, zatímco personál se připravuje na novou kapitolu, v níž nová generace povede Downton Abbey vstříc budoucnosti.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
Panství Downton: Velké finále produkují držitel ocenění BAFTA® a Emmy Gareth Neame, držitel Oscara® a ceny Emmy Julian Fellowes a držitelka cen BAFTA® a Emmy Liz Trubridge. Ve filmu se znovu objeví všechny stálice v čele s Hughem Bonnevilem, Jimem Carterem, Michelle Dockery, Paulem Giamattim, Elizabeth McGovern a Penelope Wilton, doplněné o nové výrazné posily jako jsou Joely Richardson a Simon Russell Beale.

Panství Downton: Velké finále se přidává ke stále širší nabídce filmových trháků, které můžete sledovat na SkyShowtime, včetně Jak vycvičit draka, Jurský svět: Znovuzrození a Čarodějka.

zdroj: SkyShowtime

Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (8/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Hlubina
22:10 Dům duchů
00:30 Kokainový národ
kanál NOVA 20:20 Specialisté (143)
21:30 Specialisté (144)
22:35 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (15)
21:30 Polda IV (16)
22:40 Kriminálka Kraj I (11)
kanál SEZNAM 20:10 Střelec
22:30 Stopy zločinu (2)
23:50 Holka z města
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Nútené pristátie
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (4/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (9)
21:45 Svokra
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (4)
21:30 Výstřely v Mariánských Lázních
23:25 Skutečné příběhy

