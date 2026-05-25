Panství Downton: Velké finále exkluzivně na SkyShowtime
Nezapomenutelná závěrečná kapitola oblíbené ságy Panství Downton, film Panství Downton: Velké finále, bude v České republice exkluzivně ke zhlédnutí již dnes a to na placené streamovací platformě SkyShowtime.
Filmový návrat celosvětového fenoménu sleduje rodinu Crawleyových a její služebnictvo na prahu 30. let. Když se Mary ocitne uprostřed veřejného skandálu a rodinu zasáhnou finanční potíže, celé panství se musí vypořádat s hrozbou společenské ostudy. Crawleyovi se musí smířit se změnami, zatímco personál se připravuje na novou kapitolu, v níž nová generace povede Downton Abbey vstříc budoucnosti.
Panství Downton: Velké finále produkují držitel ocenění BAFTA® a Emmy Gareth Neame, držitel Oscara® a ceny Emmy Julian Fellowes a držitelka cen BAFTA® a Emmy Liz Trubridge. Ve filmu se znovu objeví všechny stálice v čele s Hughem Bonnevilem, Jimem Carterem, Michelle Dockery, Paulem Giamattim, Elizabeth McGovern a Penelope Wilton, doplněné o nové výrazné posily jako jsou Joely Richardson a Simon Russell Beale.
zdroj: SkyShowtime