Čtvrtek, 21. května 2026, svátek má Monika

ČT získala prestižní ocenění Prix CIRCOM Regional za televizní film Máma

Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal prestižní evropské ocenění Prix CIRCOM Regional 2026 v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském televizním studiu pod vedením kreativní producentky Jiřiny Budíkové v koprodukci s Arte G.E.I.E. Hlavní roli ztvárnila Elizaveta Maximová. Pořad je dostupný v iVysílání.

Prix CIRCOM Regional je prestižní soutěž evropských veřejnoprávních médií zaměřená na tvorbu regionálních televizních studií. Ocenění jsou udělována od roku 1990 organizací CIRCOM Regional a patří mezi nejvýznamnější evropské ceny v oblasti regionální televizní tvorby - ať už dramatické, dokumentární, zpravodajské, či investigativní. V posledních letech soutěž oceňuje také digitální projekty a on-line storytelling.

Televizní film Máma (foto: Lukáš Oujeský, Česká televize)

Letošní 42. ročník Prix CIRCOM Regional se koná od 20. do 22. května 2026 ve finském Tampere pod záštitou veřejnoprávní televize Yle. Hlavním tématem letošního ročníku byly Shared moments - sdílené okamžiky - a role regionálních médií při posilování důvěry, komunit a společenské odolnosti v době rychlých změn. Program konference se zaměřil na budoucnost veřejnoprávních médií, digitální inovace, boj proti dezinformacím i zkušenosti novinářů z krizových a válečných oblastí.

Prix CIRCOM 2026 zaznamenala rekordní účast - do soutěže bylo přihlášeno 272 pořadů z celé Evropy. Hodnocení probíhalo v dubnu v bulharském městě Ruse za účasti čtrnácti porotců ze čtrnácti zemí. Poprvé byla součástí hodnocení také skupina mladých uživatelů sociálních sítí, která přinesla pohled digitálního publika na současné vyprávění příběhů a zpravodajství.

Porota ocenila film Máma jako mimořádně silné a emocionálně působivé dílo s výrazným dramatickým jádrem, autentickými postavami a mimořádnými hereckými výkony. Ve svém hodnocení vyzdvihla zejména citlivé zpracování komplikovaného vztahu matky a dcery, emocionální pravdivost snímku i jeho katarzní vyústění.

Máma je vyzrálé, působivé a emocionálně rezonující dílo, které v divákovi přetrvává ještě dlouho po závěrečných titulcích,“ uvedla mezinárodní porota ve své hodnoticí zprávě.

Film Máma vypráví neobvyklý příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které jsou po smrti jediného člověka držícího jejich křehký svět pohromadě nuceny dát se na útěk. Snímek propojuje prvky road movie, rodinného dramatu i coming-of-age příběhu a odehrává se ve dvou časových rovinách.

Ocenění pro film Máma na této prestižní přehlídce je jednoznačným důkazem toho, že televizní studia v Brně a Ostravě produkují kvalitní vlastní tvorbu. Úspěch přišel navíc v době, kdy napříč veřejností, a rozhodně ne pouze odbornou, velmi intenzivně rezonuje diskuse v souvislosti s novým mediálním zákonem, který v minulých týdnech představilo ministerstvo kultury. Návrh zákona opomíjí existenci regionálních studií, což pro vedení České televize není akceptovatelné. Regionální vysílání a tvorba jsou jedním ze základních pilířů veřejnoprávního média,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Cenu pro vítězný snímek v Tampere převzal ředitel brněnského televizního studia Petr Albrecht. „Ocenění si obrovsky vážíme a já jsem rád, že díla vzniklá v regionech dokážou prorazit v mezinárodní konkurenci, a dokazují tím, že televizní studia mají své nezastupitelné místo. Úspěch na této mezinárodní soutěži potvrzuje, že v regionech vzniká kvalitní program, který jednoznačně patří na obrazovky České televize coby média veřejné služby,“ uvedl po předávání ocenění.

Česká televize se soutěže Prix CIRCOM Regional pravidelně účastní prostřednictvím tvorby televizních studií v Brně a Ostravě. V minulosti získaly zvláštní uznání například dokumenty Poslední naděje Věry Bílé nebo Slunovraty Petra Nikla. V roce 2021 zvítězilo ostravské televizní studio s minisérií Herec v hlavní roli s Janem Cinou.

Česká televize gratuluje tvůrcům filmu Máma a těší ji, že snímek po získání Televizní ceny iDNES.cz uspěl i v silné mezinárodní konkurenci evropské veřejnoprávní televizní tvorby.

zdroj: ČT

