Třetí řada The Walking Dead: Dead City dorazí letos v létě na AMC
Přežít v troskách New Yorku nebylo nikdy nevyzpytatelnější. Už 27. července uvede stanice AMC současně s americkou premiérou třetí řadu jednoho z nejoblíbenějších spin-offů univerza The Walking Dead - Dead City.
Nová série pokračuje v dobře známém postapokalyptickém příběhu, tentokrát však s ještě vyššími sázkami, vyhrocenými mocenskými konflikty a brutálními rozhodnutími, která prověří hranice přežití ve světě balancujícím na samotném okraji zkázy.
Nová řada bude mít premiéru 27. července na AMC současně s americkou premiérou. Tradiční simultánní vysílání poběží v pondělí ve 3:00 ráno v původním anglickém znění, následovat bude pravidelné pondělní uvedení v hlavním vysílacím čase ve 22:00 s českým a slovenským dabingem.
Ve třetí řadě Maggie (Cohan) a Negan (Morgan) konečně odloží vzájemné konflikty stranou a pokusí se vybudovat první fungující komunitu na Manhattanu od začátku apokalypsy. Když se však městem začne znovu šířit chaos, budou nuceni čelit otázce, zda se dokázali poučit ze svých starých ran, nebo zda jejich temná minulost nakonec odsoudí celý Manhattan ke zkáze.
Kromě Lauren Cohan a Jeffreyho Deana Morgana se ve třetí řadě představí také Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim a Michael Emery.
Výkonnými producenty seriálu The Walking Dead: Dead City jsou Scott M. Gimple, Chief Content Officer univerza The Walking Dead, showrunner Seth Hoffman, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath a Colin Walsh.
