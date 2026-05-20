Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 20. května 2026, svátek má Zbyšek

TV JOJ natočila upoutávky k MS ve fotbale 2026

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní obrazovky v těchto dnech patří především hokejovým fanouškům, nicméně propagační spoty televize JOJ již nyní cílí na další významnou sportovní událost a to na MS ve fotbale 2026, na které drží vysílací práva.

Mistrovství světa ve fotbale odstartují již 11. června a do 19. července a diváky jimi bude doprovázet sestava těch nejzvučnějších jmen slovenské fotbalové historie. Vizuálně silný promo spot vznikal za účasti bývalých reprezentantů a silného produkčního týmu.

Natáčení kampaně k MS ve fotbale 2026 (foto: TV JOJ)
▲ Natáčení kampaně k MS ve fotbale 2026 (foto: TV JOJ)

Kampaň k šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě se natáčela dva dny ve velké tmavé hale v Bratislavě, kde jedinečnou atmosféru dotvářely jen rozsvícené obří LED stěny. Na place pracovaly tři desítky profesionálů, kteří měli pod palcem vizuální stránku projektu. Hlavními hvězdami před kamerou však byli legendární slovenští fotbalisté.

Výsledkem náročné produkce je přibližně minutový spot, který sází na dynamiku, oficiální grafiku mistrovství světa a archivní záběry ze světových turnajů. Kromě Marka Hamšíka se v kampani objeví i Martin Škrtel, Juraj Kuck, Pavol Farkaš, Martin Krnáč, Martin Dobrotka, Andrej Pernecký, Denis Adamkovič, Karel Blaško, Marek Jurák či Denis Valko.

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Chantal Poullain
21:35 Občanský průkaz
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Stopy Járy Cimrmana (1/6)
21:25 Tahle země není pro chudý
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (12)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (38)
23:30 FBI V (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (98)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (13)
21:25 Autobazar Monte Karlo (1-4)
22:00 Hroši v Africe
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:50 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Champagne
22:05 Nevítaní susedia
23:42 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
21:00 Svet bez včiel?
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:15 Mami, ožeň mě!
23:35 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook