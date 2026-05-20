TV JOJ natočila upoutávky k MS ve fotbale 2026
Televizní obrazovky v těchto dnech patří především hokejovým fanouškům, nicméně propagační spoty televize JOJ již nyní cílí na další významnou sportovní událost a to na MS ve fotbale 2026, na které drží vysílací práva.
Mistrovství světa ve fotbale odstartují již 11. června a do 19. července a diváky jimi bude doprovázet sestava těch nejzvučnějších jmen slovenské fotbalové historie. Vizuálně silný promo spot vznikal za účasti bývalých reprezentantů a silného produkčního týmu.
Kampaň k šampionátu v Mexiku, USA a Kanadě se natáčela dva dny ve velké tmavé hale v Bratislavě, kde jedinečnou atmosféru dotvářely jen rozsvícené obří LED stěny. Na place pracovaly tři desítky profesionálů, kteří měli pod palcem vizuální stránku projektu. Hlavními hvězdami před kamerou však byli legendární slovenští fotbalisté.
Výsledkem náročné produkce je přibližně minutový spot, který sází na dynamiku, oficiální grafiku mistrovství světa a archivní záběry ze světových turnajů. Kromě Marka Hamšíka se v kampani objeví i Martin Škrtel, Juraj Kuck, Pavol Farkaš, Martin Krnáč, Martin Dobrotka, Andrej Pernecký, Denis Adamkovič, Karel Blaško, Marek Jurák či Denis Valko.
zdroj: JOJ