Více HD programů v DVB-T2 multiplexu 24

Na klasickou pozemní anténu může divák přijímat nyní více programů v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. O zatraktivnění televize přes anténu se postarala společnost Digital Broadcasting, která provozuje celoplošný DVB-T2 multiplex 24.
V celoplošné distribuci operátora se vedle hudební televize Rebel HD postupně v HD objevily i stanice ABC HD a Relax HD - tedy teleshoppingová stanice a lifestylový televizní program. Celkem jsou v této síti šířeny celoplošně tři stanice.
K rozšíření počtu HD programů přispělo i ukončení provozu stanice Paramount Network v závěru loňského roku. Uvolnila se tak potřebná kapacita pro poskytování dalších programů, eventuálně zlepšení technické kvality stávajících šířených stanic.
Není známo, jak dlouho budou v HD rozlišení vysílat uvedené programy. Připomeňme, že v minulosti v HD zde vysílala dočasně i rodinná stanice JOJ Family. Nyní je tento program zákazníkům poskytován v SD rozlišení.
Komerční televize se příliš do HD v pozemním vysílání příliš nehrnou. Jednak jsou to vyšší náklady za distribuci a v některé stanice považují své HD vysílání za prémiovou službu a nabízejí ji za poplatek televizním operátorům.