V Itálii se vysílá 283 televizních stanic
Na konci roku 2025 bylo na italském trhu k dispozici 283 televizních stanic od necelých 100 vysílacích společností, z nichž přibližně dvě třetiny sídlí v Itálii. Vyplývá to z reportu italské vysílací asociace Confindustria Radio TV.
Primární nabídku (bez duplikátů a časově posunutých verzí) mají italské domácnosti k dispozici 211 mateřských stanic.
130 stanic je poskytováno v HD rozlišení, přičemž "pouze v HD" poprvé převyšuje počet SD kanálů.
V pozemních multiplexech mají tamní diváci 102 bezplatných kanálů, zatímco na satelitu mají širší nabídku (175 programů).
Po ukončení vysílání placené televize Mediaset Premium a Sky v DTT se trh placeného vysílání nyní zaměřuje na Sky Italia a následně na DAZN.
Pět největších mediálních skupin (Sky, Rai, Mediaset, Warner Bros. Discovery a Sciscione) pokrývá 64 procent celkové nabídky.
Analýza dále porovnává pět hlavních evropských trhů - Itálii, Velkou Británii, Francii, Španělsko a Německo z pohledu DTT. Všechny tyto trhy spojuje jedno společné: digitální pozemní vysílání není postupně ukončováno, ale spíše prochází strategickým přehodnocením, označovaném jako hybridní infrastruktura integrovaná s IP prostředím. Rozdíly v počtu stanic v DTT jsou značné: přes 100 programů mají diváci v Itálii a Velké Británii, 27 ve Francii a Španělsku.