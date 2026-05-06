Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 6. května 2026, svátek má Radoslav

V Itálii se vysílá 283 televizních stanic

DNES! | redakce | tisk | názory

Na konci roku 2025 bylo na italském trhu k dispozici 283 televizních stanic od necelých 100 vysílacích společností, z nichž přibližně dvě třetiny sídlí v Itálii. Vyplývá to z reportu italské vysílací asociace Confindustria Radio TV.

Primární nabídku (bez duplikátů a časově posunutých verzí) mají italské domácnosti k dispozici 211 mateřských stanic.

130 stanic je poskytováno v HD rozlišení, přičemž "pouze v HD" poprvé převyšuje počet SD kanálů.

V pozemních multiplexech mají tamní diváci 102 bezplatných kanálů, zatímco na satelitu mají širší nabídku (175 programů).

Po ukončení vysílání placené televize Mediaset Premium a Sky v DTT se trh placeného vysílání nyní zaměřuje na Sky Italia a následně na DAZN.

Pět největších mediálních skupin (Sky, Rai, Mediaset, Warner Bros. Discovery a Sciscione) pokrývá 64 procent celkové nabídky.

Analýza dále porovnává pět hlavních evropských trhů - Itálii, Velkou Británii, Francii, Španělsko a Německo z pohledu DTT. Všechny tyto trhy spojuje jedno společné: digitální pozemní vysílání není postupně ukončováno, ale spíše prochází strategickým přehodnocením, označovaném jako hybridní infrastruktura integrovaná s IP prostředím. Rozdíly v počtu stanic v DTT jsou značné: přes 100 programů mají diváci v Itálii a Velké Británii, 27 ve Francii a Španělsku.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Báry Vaculíkové
21:35 Paní Piperová zasahuje
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (11/12)
21:30 Zápas o Bedřišku
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (10)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (32)
23:30 Kriminálka Vegas III (5)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (96)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (11)
21:25 Lajna 3 (5,6)
22:30 Mé jméno je Nikdo
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy na Côte fleurie
22:10 Tajomné hory: Kurz prežitia
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
20:55 David Attenborough: Život na Zemi
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook