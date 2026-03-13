reklama
Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

JOJ Krimi za první týden oslovila 1,6 milionu diváků

Nová stanice JOJ Krimi si rychle našla publikum, zabojovala v konkurenci krimi televizí a potvrdila, že diváci mají o napětí, vyšetřování a silné detektivní příběhy velký zájem.

Během prvních sedmi dnů vysílání zasáhla JOJ Krimi v univerzální cílové skupině až 1,6 milionu diváků (AvWkRch000), což představovalo nejvyšší zásah v rámci skupiny televizí s krimi obsahem.

▲ JOJ Krimi. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)

Stanici se mimořádně dařilo i v hlavním vysílacím čase. Během prime time zasáhla ve stejném publiku 915 tisíc diváků (AvWkRch000), čímž se v tomto měření dostala na vůdčí pozici mezi krimi stanicemi.

Mezi nejsledovanější programy startovacího týdne patřily seriály Stíny v mlze v sobotu a česká kriminálka Polda v pátek, které si získaly výraznou diváckou pozornost. Nejvyšší podíl na trhu během prvních sedmi dnů vysílání v univerzální cílové skupině - až 5% (Shr%) - zaznamenal ve čtvrtek seriál Zelenáč.

Stanice JOJ Krimi vznikla rebrandingem televize WAU, která od 2. března 2026 vysílá pod novým názvem. JOJ Group tím reagovala na dlouhodobý růst popularity kriminálních a detektivních seriálů a zároveň jasněji definovala programové zaměření stanice.

Pokud zpráva neoznačí jinak, data jsou uvedena v cílové skupině 12+. Data jsou analyzována v měření LIVE + TS0-3 + hosté (Viewing On Same Day As Live) - analýza živého vysílání spojená se zpožděnou sledovaností prohranou ve stejný den jako živé vysílání. Data jsou od 1. 1. 2017 analyzována s přidáním HOSTÍ. © 2004 - 2026 PMT, s.r.o. , Všechna práva vyhrazena. Zdroj dat: PMT/KANTAR CZECH; PR JOJ Group.

Reklama

Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Reklama


kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

Dovolená u mořeBazény
