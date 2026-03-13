JOJ Krimi za první týden oslovila 1,6 milionu diváků
Nová stanice JOJ Krimi si rychle našla publikum, zabojovala v konkurenci krimi televizí a potvrdila, že diváci mají o napětí, vyšetřování a silné detektivní příběhy velký zájem.
Během prvních sedmi dnů vysílání zasáhla JOJ Krimi v univerzální cílové skupině až 1,6 milionu diváků (AvWkRch000), což představovalo nejvyšší zásah v rámci skupiny televizí s krimi obsahem.
Stanici se mimořádně dařilo i v hlavním vysílacím čase. Během prime time zasáhla ve stejném publiku 915 tisíc diváků (AvWkRch000), čímž se v tomto měření dostala na vůdčí pozici mezi krimi stanicemi.
Mezi nejsledovanější programy startovacího týdne patřily seriály Stíny v mlze v sobotu a česká kriminálka Polda v pátek, které si získaly výraznou diváckou pozornost. Nejvyšší podíl na trhu během prvních sedmi dnů vysílání v univerzální cílové skupině - až 5% (Shr%) - zaznamenal ve čtvrtek seriál Zelenáč.
Stanice JOJ Krimi vznikla rebrandingem televize WAU, která od 2. března 2026 vysílá pod novým názvem. JOJ Group tím reagovala na dlouhodobý růst popularity kriminálních a detektivních seriálů a zároveň jasněji definovala programové zaměření stanice.
Pokud zpráva neoznačí jinak, data jsou uvedena v cílové skupině 12+. Data jsou analyzována v měření LIVE + TS0-3 + hosté (Viewing On Same Day As Live) - analýza živého vysílání spojená se zpožděnou sledovaností prohranou ve stejný den jako živé vysílání. Data jsou od 1. 1. 2017 analyzována s přidáním HOSTÍ.