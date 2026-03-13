Spolupráce CANAL+ a Sky ve vývoji dramat
Společnosti Sky a CANAL+ zahájily strategické partnerství pro vývoj prémiového anglicky psaného obsahu, které spojí doplňkové tvůrčí odborné znalosti, sdílené investice a mezinárodní dosah s cílem podpořit ambiciózní vyprávění příběhů.
Sky a CANAL+ budou během počátečního tříletého období spolupracovat na vývoji minimálně dvou projektů ročně a budou spolufinancovat schválené projekty. Partnerství, které bude čerpat z kapacit STUDIOCANAL a předních nezávislých producentů, poskytne prostor pro zavedené i začínající talenty.
Model spolupráce je navržen tak, aby podporoval širokou distribuci, oslovil publikum v celé Evropě i mimo ni a poskytoval silnou cestu na trh pro příběhy z Velké Británie s mezinárodním ohlasem.
S uzavřenou dohodou začnou Sky a CANAL+ v nadcházejících měsících vyvíjet první řadu klíčových projektů. Partnerství odráží společný závazek k dlouhodobé spolupráci a trvalým investicím do prémiového scénářového obsahu, vyvíjeného ve Spojeném království a určeného pro mezinárodní distribuci.
