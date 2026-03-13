Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Spolupráce CANAL+ a Sky ve vývoji dramat

Společnosti Sky a CANAL+ zahájily strategické partnerství pro vývoj prémiového anglicky psaného obsahu, které spojí doplňkové tvůrčí odborné znalosti, sdílené investice a mezinárodní dosah s cílem podpořit ambiciózní vyprávění příběhů.

Sky a CANAL+ budou během počátečního tříletého období spolupracovat na vývoji minimálně dvou projektů ročně a budou spolufinancovat schválené projekty. Partnerství, které bude čerpat z kapacit STUDIOCANAL a předních nezávislých producentů, poskytne prostor pro zavedené i začínající talenty.

Model spolupráce je navržen tak, aby podporoval širokou distribuci, oslovil publikum v celé Evropě i mimo ni a poskytoval silnou cestu na trh pro příběhy z Velké Británie s mezinárodním ohlasem.

S uzavřenou dohodou začnou Sky a CANAL+ v nadcházejících měsících vyvíjet první řadu klíčových projektů. Partnerství odráží společný závazek k dlouhodobé spolupráci a trvalým investicím do prémiového scénářového obsahu, vyvíjeného ve Spojeném království a určeného pro mezinárodní distribuci.

zdroj: CANAL+

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
TV program

kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

