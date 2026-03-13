reklama
Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Dětská tvorba České televize slaví úspěchy v zahraničí

Česká televize boduje v zahraničí s dětskou tvorbou. Úspěchy slaví hraný seriál pro děti a mládež Elin supertajný deník i nově vzniklý animovaný večerníček O pejskovi a kočičce.

Jeden z nejvýznamnějších evropských festivalů animovaného filmu MONSTRA | Lisbon Animation Festival, který se koná 12.-22. března 2026 v Portugalsku, vybral do soutěžní sekce Family Programme 3+ seriál O pejskovi a kočičce (režie Barbora Dlouhá, 2025) „Jak si dělali dort“. Druhý díl tak bude soutěžit mezi animacemi pro nejmenší diváky z celého světa.

Převést ikonický seriál O pejskovi a kočičce z počátku padesátých let do podoby nového večerníčku byl pro celý tvůrčí tým v čele s režisérkou Bárou Dlouhou náročný úkol. Důležité bylo citlivě zachovat poetiku původních pohádek Josefa Čapka, ale zároveň přidat i něco nového, oživit celé vyprávění svižnějším vizuálním zpracováním a přiblížit je dnešním dětem. Jsem moc ráda, že se to podařilo a seriál dokáže oslovit i malé diváky v jiných zemích,“ upozorňuje kreativní producentka Barbara Johnsonová.

O pejskovi a kočičce (foto: Česká televize)
▲ O pejskovi a kočičce (foto: Česká televize)

Úspěšný a již vloni oceňovaný seriál Elin supertajný deník (režie Eliška Kovaříková, Adam Struhala, 2024) pokračuje ve svém putování po zahraničních festivalech. Seriál dostal již v loňském roce ocenění Golden Award v rámci Heart of Europe International TV Festival & Forum 2025 a byl uveden na nejvýznamnějším německém festivalu Schlingel pro děti a mládež.

Třetí epizoda „Půjdeš se mnou do kina?“ byla letos vybrána do programu Taiwan International l0 Film Festival 2026 (Taiwan, 28. března-8.dubna 2026), první festival v Asii věnovaný výhradně dětské tvorbě. Festival zařadil tento díl do nesoutěžní sekce Official Selection, která představuje výběr nejzajímavější světové tvorby pro děti.

Elin supertajný deník se také uchází o jedno z nejprestižnějších ocenění PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026, která po dvou letech proběhne v německém Mnichově od 29. května - 3. června 2026. Prix Jeunesse oceňuje z oblasti dětského televizního obsahu a letos Česká televize byla nominována do kategorie hrané tvorby pro děti do deseti let.

Pátá epizoda „Krrrrrrrr!!!!“ se stala finalistou na cenu za genderovou rovnost v kategorii Gender Equity Prize. Soutěžíme tak s televizními společnostmi například z Nizozemska, Japonska, Dánska, USA anebo Velké Británie. (epizoda se píše s osmi R a čtyřmi vykřičníky)

Elin supertajný deník skvěle trefil to, co děti od osmi let chtějí a potřebují vidět. Postavy svých vrstevníků, jak řeší vztahové problémy, které jsou jim blízké. Příběhy ze současnosti - jednoduché, a přitom o důležitých věcech. Zápletky, které by se mohly stát každému z nás, kdyby nám znovu bylo devět, deset let. A které se odehrávají v prostředí takové školy, jakou současné děti dobře znají a která je v seriálu jen nasnímána specifickým, atraktivním vizuálním stylem. Hodně důležitý je také humor a nadhled, s jakým dětští hrdinové v seriálu zvládají své problémy řešit. Za vším stojí sehraná skupina převážně mladých tvůrců. Režijní dvojice Eliška Kováříková (v oblasti tvorby pro děti na sebe upozornila již studentským filmem Hrůzostrašná Elis) a Adam Struhala, scenáristka Klára Vlasáková a dramaturg Petr Hauzírek. Jsem pyšný na to, že se je podařilo dát dohromady a jsem vděčný za jejich nadšení,“ dodává kreativní producent Luděk Horký.

Do hlavních kategorií soutěže PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 bylo přihlášeno téměř 400 dětských programů. Do finále se dostane pouze přibližně každá sedmá přihláška, Česká televize tak patří k předním světovým producentům oceňovaných dětských pořadů a seriál Elin supertajný deník se tak dostane do katalogu Quality in Children's TV Worldwide 2023/2024.

zdroj: ČT

Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI

TV program

kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

Dovolená u mořeBazény
