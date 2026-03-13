Dětská tvorba České televize slaví úspěchy v zahraničí
Česká televize boduje v zahraničí s dětskou tvorbou. Úspěchy slaví hraný seriál pro děti a mládež Elin supertajný deník i nově vzniklý animovaný večerníček O pejskovi a kočičce.
Jeden z nejvýznamnějších evropských festivalů animovaného filmu MONSTRA | Lisbon Animation Festival, který se koná 12.-22. března 2026 v Portugalsku, vybral do soutěžní sekce Family Programme 3+ seriál O pejskovi a kočičce (režie Barbora Dlouhá, 2025) „Jak si dělali dort“. Druhý díl tak bude soutěžit mezi animacemi pro nejmenší diváky z celého světa.
Převést ikonický seriál O pejskovi a kočičce z počátku padesátých let do podoby nového večerníčku byl pro celý tvůrčí tým v čele s režisérkou Bárou Dlouhou náročný úkol. Důležité bylo citlivě zachovat poetiku původních pohádek Josefa Čapka, ale zároveň přidat i něco nového, oživit celé vyprávění svižnějším vizuálním zpracováním a přiblížit je dnešním dětem. Jsem moc ráda, že se to podařilo a seriál dokáže oslovit i malé diváky v jiných zemích,“ upozorňuje kreativní producentka Barbara Johnsonová.
Úspěšný a již vloni oceňovaný seriál Elin supertajný deník (režie Eliška Kovaříková, Adam Struhala, 2024) pokračuje ve svém putování po zahraničních festivalech. Seriál dostal již v loňském roce ocenění Golden Award v rámci Heart of Europe International TV Festival & Forum 2025 a byl uveden na nejvýznamnějším německém festivalu Schlingel pro děti a mládež.
Třetí epizoda „Půjdeš se mnou do kina?“ byla letos vybrána do programu Taiwan International l0 Film Festival 2026 (Taiwan, 28. března-8.dubna 2026), první festival v Asii věnovaný výhradně dětské tvorbě. Festival zařadil tento díl do nesoutěžní sekce Official Selection, která představuje výběr nejzajímavější světové tvorby pro děti.
Elin supertajný deník se také uchází o jedno z nejprestižnějších ocenění PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026, která po dvou letech proběhne v německém Mnichově od 29. května - 3. června 2026. Prix Jeunesse oceňuje z oblasti dětského televizního obsahu a letos Česká televize byla nominována do kategorie hrané tvorby pro děti do deseti let.
Pátá epizoda „Krrrrrrrr!!!!“ se stala finalistou na cenu za genderovou rovnost v kategorii Gender Equity Prize. Soutěžíme tak s televizními společnostmi například z Nizozemska, Japonska, Dánska, USA anebo Velké Británie. (epizoda se píše s osmi R a čtyřmi vykřičníky)
Elin supertajný deník skvěle trefil to, co děti od osmi let chtějí a potřebují vidět. Postavy svých vrstevníků, jak řeší vztahové problémy, které jsou jim blízké. Příběhy ze současnosti - jednoduché, a přitom o důležitých věcech. Zápletky, které by se mohly stát každému z nás, kdyby nám znovu bylo devět, deset let. A které se odehrávají v prostředí takové školy, jakou současné děti dobře znají a která je v seriálu jen nasnímána specifickým, atraktivním vizuálním stylem. Hodně důležitý je také humor a nadhled, s jakým dětští hrdinové v seriálu zvládají své problémy řešit. Za vším stojí sehraná skupina převážně mladých tvůrců. Režijní dvojice Eliška Kováříková (v oblasti tvorby pro děti na sebe upozornila již studentským filmem Hrůzostrašná Elis) a Adam Struhala, scenáristka Klára Vlasáková a dramaturg Petr Hauzírek. Jsem pyšný na to, že se je podařilo dát dohromady a jsem vděčný za jejich nadšení,“ dodává kreativní producent Luděk Horký.
Do hlavních kategorií soutěže PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 bylo přihlášeno téměř 400 dětských programů. Do finále se dostane pouze přibližně každá sedmá přihláška, Česká televize tak patří k předním světovým producentům oceňovaných dětských pořadů a seriál Elin supertajný deník se tak dostane do katalogu Quality in Children's TV Worldwide 2023/2024.
zdroj: ČT