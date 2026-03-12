Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky

Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasikyDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Seznam připravila na velikonoční svátky pestrý program pro celou rodinu. Od pátku 3. dubna do pondělí 6. dubna nabídne oblíbené české pohádky, nestárnoucí komedie i filmové hity, které potěší malé i velké diváky.
Jako už několikrát, sází Televize Seznam o svátcích na osvědčenou, divácky oblíbenou klasiku. Ta jí v době velikonočních i vánočních svátků pravidelně vynáší jednu z předních pozic nejsledovanějších stanic v Česku.
Pohádkový start
Velikonoční vysílání zahájí v pátek dopoledne dobrodružství legendárních Rychlých šípů ve filmu Záhada hlavolamu (3. 4. v 8:10 hodin) následované rodinnou pohádkou Kačenka a strašidla (3. 4. v 10:25 hodin).
Odpoledne přinese do domácností svůj nezaměnitelný humor Vlasta Burian ve filmu Když Burian prášil (3. 4. ve 14:10 hodin). Podvečer a večer bude patřit pohádkám - nejprve si diváci budou moct připomenout dobráckého draka Mraka a Lidku v podání Ivany Anderlové ve snímku Za humny je drak (3. 4. v 18:15 hodin). Poté přijde na řadu oblíbená klasika Jak se budí princezny (3. 4. ve 20:10 hodin), ke které se diváci rádi vrací kvůli poetické atmosféře, chytlavým melodiím i laskavému humoru. Pro ty, kteří dávají přednost napětí, je připraven titul Vraždy podle Jidáše (3. 4. ve 22:05 hodin).
Sobota pro děti i milovníky české klasiky
Sobotní ráno zpříjemní dětem další dobrodružství Kačenky s kouzelnými bytostmi v pokračování Kačenka a zase ta strašidla (4. 4. v 9:10 hodin). I během svátků jara nabídne podvečer vzpomínku na počátky lyžování v Krkonoších v legendární horské komedii Krakonoš a lyžníci (4. 4. v 18:35 hodin).
Pohádka a taneční klasika na nedělní večer
Nedělní večer otevře oblíbená pohádka Honza málem králem (5. 4. ve 20:10 hodin) v hlavních rolích s Jiřím Kornem a Naďou Konvalinkovou. Následovat bude světový filmový hit Flashdance (5. 4. ve 22:05 hodin), který potěší především milovníky hudby a tance.
Dobrodružství na závěr
V pondělí odpoledne vypukne na obrazovkách pozdvižení v profesorském sboru způsobené třídou septimánů v nestárnoucí, i když dnes již pamětnické, studentské komedii Škola základ života (6. 4. v 18:10 hodin). Na Velikonoční pondělní večer připravila Televize Seznam dobrodružný western Vinnetou a míšenka Apanači (6. 4. ve 20:10 hodin), který uzavře sváteční program v duchu napětí a romantiky Divokého západu.
zdroj: TV Seznam