Disney Channel se vrátí do Španělska
Populární televizní kanál Disney Channel bude opět k dispozici domácnostem ve Španělsku jako tradiční lineární kanál. Společnost The Walt Disney Company se rozhodla obnovit provoz stanice od 1. dubna 2026.
Disney Channel zmizel ze španělského trhu zhruba před 15 měsíci z rozhodnutí provozovatele.
Vysílání Disney Channel k 1.4.2026 ve Španělsku nahradí dosavadní placený program Disney Junior, který se zaměřuje na pořady pro předškoláky. Obnovený Disney Channel bude vysílat programová pásma pod hlavičkou dosavadní stanice pro tuto věkovou skupinu.
Disney Channel hodlá oslovit širší publikum a chce konkurovat stávajícím dvěma FTA programům v pozemním vysílání - Clan TV a Boing.
Vlajkovou lodí provozovatele je nadále streamovací platforma Disney+. Ve Španělsku bude nadále provozovat pět lineárních kanálů, včetně seriálového a filmového programu Star Channel, dětské Baby TV a dokumentárních stanic National Geographic a National Geographic Wild.
zdroj: Advanced television