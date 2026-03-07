28,2E: Channel 5 konec v SD, přelaďte na HD verzi

28,2E: Channel 5 konec v SD, přelaďte na HD verziDNES! | redakce | tisk | názory
Britská televizní stanice Channel 5, nyní známá již jen pod číslicí "5", ukončila na satelitu vysílání v klasickém SD rozlišení. Televizní stanice "5" je divákům nyní dostupná už je v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.
Channel 5 následuje ostatní britské vysílací společnosti jako Sky, BBC či ITV, které již ukončily souběžnou distribuci v SD a HD a pokračují už jen v HD. Pro vysílací společnosti to představuje jak zjednodušení distribučního řetězce, tak i snížení provozních a distribučních nákladů za simulcast.
Dlouhodobý souběh SD a HD probíhal zejména proto, aby u diváků postupně proběhla výměna zastaralého přijímacího zařízení za nové.
Stanice Channel 5 ("5") se vysílá v britském paprsku satelitu Astra 2F. Znamená to, že pokrytí je nasměrováno především na britské ostrovy. Ve střední Evropě je příjem možný s parabolami větších rozměrů. Příjmové podmínky se značně liší podle lokality příjmu.
Program Channel 5 HD se vysílá ze stejného multiplexu jako původní SD verze.
technické parametry - Channel 5 HD ("5 HD"):
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,306 GHz, pol. VH SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA