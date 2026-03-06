Pecka.TV s bleskovou akci za polovinu

Quantcast
Pátek, 6. března 2026

Pecka.TV startuje revoluční sezónu Formule 1: Nabízí nejlevnější sledování v ČR a bleskovou akci za polovinu
Praha, 6. března 2026 - Motory burácí, napětí stoupá a fanoušci královny motorsportu se konečně dočkali. Již tuto neděli 8. března odstartuje v australském Melbourne nová sezóna Formule 1.

Pecka.TV u této příležitosti přináší divákům nejen kompletní přenosy na stanici Nova Sport 5, ale také speciální cenové akce, které fanoušky udrží v sedačkách až do velkého finále v Abú Zabi.

Rok 2026: Největší změna pravidel za poslední dekádu
Letošní ročník slibuje historickou podívanou a technologickou revoluci. Formule 1 kompletně změnila pravidla, aby byla dravější i ekologičtější. Vozy nyní spoléhají na masivní elektrický výkon (téměř 50 % celkového výkonu) a 100% ekologické palivo. Díky aktivní aerodynamice a pohyblivým křídlům jsou monoposty menší, lehčí a mrštnější. Skončilo DRS a F1 představila nový overtake mode a boost mode, které pomáhají zvýšit výkon monopostů v určitých situacích.

Na startovní rošt se poprvé od roku 2016 postaví celkem 11 týmů. Velkou premiéru zažije stáj Cadillac s motory Ferrari a německý gigant Audi, který poprvé v historii vstupuje s vlastním továrním týmem pod vlastním jménem (loni závodili pod názvem Sauber).

Do kolotoče F1 se také vrací Ford jako partner Red Bullu, kterému pomáhá s vývojem pohonné jednotky. Nahradil tak Hondu, která tuto roli zastávala do loňska. O Hondu však nepřijdeme, jako dodavatele pohonných jednotek si ji zvolil Aston Martin místo Mercedesu.

To se zatím neukázalo jako šťastné řešení, monopost Aston Martinu trpí nepříjemnými vibracemi, kvůli nimž z vozu odpadávají díly a nejsou ve stavu, kdy by bylo možné, aby dokončily závod. Vibrace jsou dokonce tak silné, že piloti zvládnou nanejvýš pětadvacet kol v kuse, poté riskují trvalé poškození nervů na rukou. Je tedy otázkou, zda Aston Martin vůbec dokončí první závod.

Kalendář čítající rekordních 24 závodů slibuje nelítostné souboje od března až do 6. prosince.

Sledujte F1 bez omezení s balíčkem „Plná palba“
Všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody mohou diváci sledovat na stanici Nova Sport 5, která je součástí prémiového balíčku Plná palba. Ten je u Pecka.TV dlouhodobě k dispozici za 299 Kč, což je nejlepší cena v ČR. Pro start nové sezóny si však operátor připravil dvě exkluzivní nabídky:

1. Blesková akce (6. 3. - 8. 3.): Pouze během prvního závodního víkendu (od pátku do neděle) lze získat balíček Plná palba se slevou 50 % na první tři měsíce. Startovací cena je tak pouhých 149 Kč měsíčně (tj. tato cena se strhne v březnu, dubnu a květnu, od června dál bude zákazník hradit 299 Kč měsíčně - zákazník se nezavazuje k žádnému pravidelnému odběru a službu může kdykoliv bez sankcí zrušit).

2. Sezónní permanentka (jen do 8. 3.): Pro ty, kteří nechtějí zmeškat ani vteřinu z celých 10 měsíců závodění, je připraven speciální balíček na celou sezónu za 2 799 Kč. Zákazník tak ušetří 200 Kč a jeden měsíc špičkové zábavy ho vyjde na pouhých 279 Kč.

Vstupujeme do sezony, která definuje budoucnost motorsportu. V Pecka.TV je naší prioritou, aby u této revoluce mohl být každý. Proto držíme cenu nejnižší na trhu a nabízíme lidem svobodu - u nás nejste svázáni žádnou smlouvou na roky dopředu. Chceme, aby si fanoušek prostě zapnul televizi a užíval si souboj Norrise s Verstappenem bez starostí o peněženku,“ uvádí Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Komfortní sledování bez satelitů a smluv
Pecka.TV funguje v aplikaci na jakémkoliv zařízení. Závody v Melbourne, Monaku nebo Las Vegas si tak vychutnáte ve FullHD kvalitě doma u televize i na mobilu na cestách. Díky funkci zpětného zhlédnutí si navíc ranní starty z opačného konce světa můžete pustit kdykoliv z archivu.

Kromě Formule 1 získají předplatitelé přístup i k NHL, tenisovým Grand Slamům a prestižním fotbalovým soutěžím včetně evropských pohárů.

Pecka.TV sází na maximální pohodlí. Službu lze hradit jednoduše platební kartou online nebo pro ty, kteří preferují hotovost, na kterékoli z tisíců poboček sítě SAZKA/ALLWYN po celé České republice (s výjimkou České pošty).

Více informací o nabídkách a programovém schématu naleznete na webu www.pecka.tv.

zdroj: Pecka.TV

