Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 5. března 2026, svátek má Kazimír

Dokument České televize mapuje život antikvariátů v době e-shopů

DNES! | redakce | tisk | názory

Jak čeští antikváři ustáli rozmach elektronických knih, knižních e-shopů nebo sociálních sítí a dokázali svůj tradiční obor udržet při životě, zachycuje dokumentární film Druhý život antikvariátů.

Režisér Petr Zahrádka v něm ukazuje nejen cestu knih od výkupu po prodej, ale také obří sklady a výdejny e-shopů i malé krámky s krabicemi od banánů plnými knih z druhé ruky a samozřejmě i prostředí dnešních antikvariátů. Premiéru dokumentu uvede Česká televize ve středu 18. března ve 20:15 na programu ČT art.

Druhý život antikvariátů (foto: Jiří Zerzoň, Česká televize)
▲ Druhý život antikvariátů (foto: Jiří Zerzoň, Česká televize)

Nešlo nám jen o to ukázat, jak probíhá výkup, registrace a prodej knih, tedy takový knižní second hand, ale chtěli jsme představit ty, kteří ustáli nástup e-shopů s použitými knihami a kromě prodeje knih samotných proměnili své antikvariáty v komunitní místa, kde se odehrávají výstavy, přednášky a další akce. Tedy místa cenná k potkávání - a to od měst větších až po ty menší,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Dokument přináší příběhy antikvariátů a jejich majitelů z různých koutů Česka. Je mezi nimi ostravská Fiducia, liberecké Knihkupectví a antikvariát Fryč, havlíčkobrodská Štáflova chalupa, pražský Antikvariát Arco nebo neobvyklé Morbido, jehož majitel nashromáždil desítky tisíc svazků a jen on sám se umí orientovat v nepřeberné změti knih.

Antikvariát pro mě není jen prostor, kde se prodávají knihy. Denně vidím, že to tak vnímají i naši zákazníci - když k nám přijdou. Často tu zapomenou na vnější svět, chráněni před shonem tichem a policemi s knihami, které na ně vyzařují svoji nezaměnitelnou energii a vůni. Často slýchám, že kamenné obchody převálcuje internet nebo čtečky knih, ale moje dennodenní zkušenost je jiná - je jí sdílená radost z knížek, společný zápal pro čtení, chuť objevovat a diskutovat,“ říká jedna z aktérek dokumentu, majitelka ostravského Antikvariátu a klubu Fiducia Ilona Rozehnalová.

Dokument zachycuje nejen malé krámky, ale i velké internetové obchody, konkrétně online antikvariát Knihobot, kde většinu knih naceňuje počítač. Původní myšlenkou tvůrců bylo zachytit, jak antikvariáty ustojí dobu covidových uzávěr, kdy nastoupily velké on-line obchody s použitými knihami. Ukázalo se ale, že on-line i kamenné prodejny zvládnou fungovat vedle sebe. Režisér Petr Zahrádka se poté více zaměřil na antikvariáty jako kulturní a společenské instituce.

Pro mě je zajímavé, jak prostor antikvariátu poměrně věrně odráží osobnost člověka, který ho vede. Objevné bylo zjištění, že antikvář musí být pragmatický obchodník, jinak nepřežije. A poměrně bolestivé zjištění, že domácí knihovny, které lidé celý život budují, nemusejí mít ve výsledku žádnou velkou hmotnou hodnotu,“ dodává Petr Zahrádka.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Thats TV bez lineárních hudebních kanálů
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (7/8)
20:50 Otcové průmyslu (9/10)
21:20 Naše lázně - Lázně Bělohrad (6/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (41)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (6)
23:05 Kriminálka Vegas (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (48)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Bouřlivé víno
23:00 Kriminálka Staré Město (4)
00:10 Profesionálové 2 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Badatelé
21:50 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Láska je nevypočítateľná
22:00 Komisár Montalbano
23:42 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Nažive
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (12)
22:00 Rodinné prípady
23:05 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (4)
21:45 Muž na radnici (5)
23:00 Medicopter 117 (32)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook