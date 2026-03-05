Dokument České televize mapuje život antikvariátů v době e-shopů

Dokument České televize mapuje život antikvariátů v době e-shopůDNES! | redakce | tisk | názory
Jak čeští antikváři ustáli rozmach elektronických knih, knižních e-shopů nebo sociálních sítí a dokázali svůj tradiční obor udržet při životě, zachycuje dokumentární film Druhý život antikvariátů.
Režisér Petr Zahrádka v něm ukazuje nejen cestu knih od výkupu po prodej, ale také obří sklady a výdejny e-shopů i malé krámky s krabicemi od banánů plnými knih z druhé ruky a samozřejmě i prostředí dnešních antikvariátů. Premiéru dokumentu uvede Česká televize ve středu 18. března ve 20:15 na programu ČT art.
„
Nešlo nám jen o to ukázat, jak probíhá výkup, registrace a prodej knih, tedy takový knižní second hand, ale chtěli jsme představit ty, kteří ustáli nástup e-shopů s použitými knihami a kromě prodeje knih samotných proměnili své antikvariáty v komunitní místa, kde se odehrávají výstavy, přednášky a další akce. Tedy místa cenná k potkávání - a to od měst větších až po ty menší,“ říká kreativní producentka Kateřina Ondřejková.
Dokument přináší příběhy antikvariátů a jejich majitelů z různých koutů Česka. Je mezi nimi ostravská Fiducia, liberecké Knihkupectví a antikvariát Fryč, havlíčkobrodská Štáflova chalupa, pražský Antikvariát Arco nebo neobvyklé Morbido, jehož majitel nashromáždil desítky tisíc svazků a jen on sám se umí orientovat v nepřeberné změti knih.
„
Antikvariát pro mě není jen prostor, kde se prodávají knihy. Denně vidím, že to tak vnímají i naši zákazníci - když k nám přijdou. Často tu zapomenou na vnější svět, chráněni před shonem tichem a policemi s knihami, které na ně vyzařují svoji nezaměnitelnou energii a vůni. Často slýchám, že kamenné obchody převálcuje internet nebo čtečky knih, ale moje dennodenní zkušenost je jiná - je jí sdílená radost z knížek, společný zápal pro čtení, chuť objevovat a diskutovat,“ říká jedna z aktérek dokumentu, majitelka ostravského Antikvariátu a klubu Fiducia Ilona Rozehnalová.
Dokument zachycuje nejen malé krámky, ale i velké internetové obchody, konkrétně online antikvariát Knihobot, kde většinu knih naceňuje počítač. Původní myšlenkou tvůrců bylo zachytit, jak antikvariáty ustojí dobu covidových uzávěr, kdy nastoupily velké on-line obchody s použitými knihami. Ukázalo se ale, že on-line i kamenné prodejny zvládnou fungovat vedle sebe. Režisér Petr Zahrádka se poté více zaměřil na antikvariáty jako kulturní a společenské instituce.
„
Pro mě je zajímavé, jak prostor antikvariátu poměrně věrně odráží osobnost člověka, který ho vede. Objevné bylo zjištění, že antikvář musí být pragmatický obchodník, jinak nepřežije. A poměrně bolestivé zjištění, že domácí knihovny, které lidé celý život budují, nemusejí mít ve výsledku žádnou velkou hmotnou hodnotu,“ dodává Petr Zahrádka.
zdroj: ČT