Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 4. března 2026, svátek má Stela

ČT přináší dokumenty o síle těch, kteří pečují o své blízké

DNES! | redakce | tisk | názory

Tisíce lidí v České republice denně pečují o své blízké s postižením nebo vážným onemocněním. Nechybí jim statečnost, odvaha ani velkorysost. Česká televize uvede dva dokumentární filmy, které spojuje právě téma neformálních rodinných pečujících.

Snímek Nezlomné o hloubce skutečné lásky matek, které nikdy nevzdaly úsilí o kvalitní život svých dětí s postižením, natočila Olga Malířová Špátová a ČT2 jej bude vysílat 10. 3. ve 21:00. O týden později, 17. 3. ve 21:00, bude také na ČT2 film Nech plakat jen polovinu srdce o pomoci rodinám s těžce nemocnými dětmi, jehož režisérkou je Olga Sommerová.

Nezlomné (foto: Štěpán Lohr, Česká televize)
▲ Nezlomné (foto: Štěpán Lohr, Česká televize)

Setkání s Martou a s jejím synem Martinem a Jindrou a její dcerou Miou bylo pro mě velký dar. Při práci s nimi jsem pokaždé cítila, že se dotýkám toho, co znamená láska, která nezná břehy ani omezení,“ říká režisérka Olga Malířová Špátová. „Česká republika je ve vytváření životních podmínek pro neformální pečující daleko za standardem Evropské unie. Tisíce lidí se denně starají o své blízké často na úkor vlastního zdraví, kariéry i osobního života. Příběh Marty a Jindry otevírá debatu o tom, jak je důležité, aby se v systému odehrály změny, které přinesou úlevu pečujícím. Přes nesnesitelné vyčerpání nezůstává ani jedna z těchto dvou žen uzavřená ve svém světě, ale myslí na druhé lidi v podobných situacích a pomáhají jim. Dokážou si vážit každého dne a radovat se z malých věcí. Film Nezlomné je poctou všem, kteří tiše a s obrovskou silou nesou tíhu péče o své blízké. Za žádnou cenu nevzdají boj za důstojný život svých milovaných,“ dodává režisérka.

Časosběrný projekt Nech plakat jen polovinu srdce přibližuje výjimečný projekt Nadace rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj dětské paliativní péče v celé republice. První díl se zabývá příběhy rodičů, kterým zemřely děti, a rodin s těžce nemocnými dětmi, o které pečuje podpůrný tým dětské onkologie v motolské nemocnici a první mobilní hospic u nás Cesta domů. Druhý díl zaznamenává provoz v nadací nově vybudovaném hospicu na Cibulce, jenž je určen pro děti, které tu najdou zdravotnickou podporu, a formou odlehčovacích pobytů pomohou rodičům, vyčerpaným celodenní a celonoční péčí o nemocné děti. Natáčení projektu probíhá výběrově v letech 2024, 2025 a 2026.

Úmrtí dítěte jsem vždycky považovala za to nejhorší, co se může rodičům stát. Bylo to také naše rodinné trauma, moje máma pochovala dva syny, moje bratry, a proto jsem kdysi natočila film Přežili jsme svoje děti. K tomuto tématu jsem se znovu vrátila, protože obdivuju Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří založili Nadaci rodiny Vlčkových, jež se velkoryse věnuje rozvíjení dětské paliativní péče u nás. Setkání s rodiči, kteří ztratili děti, bylo bolavé. Zároveň jsem byla ohromena jejich obětavostí a statečností, s nimiž se o nemocné děti starali, a životními hodnotami, ke kterým dospěli po této tragické ztrátě. Žít přítomným okamžikem, nacházet to, co má v životě skutečnou cenu, jako je rodina a láska, nikoliv pofiderní cíle, jako je honba za úspěchem, která zdržuje od pěstování vztahů s dětmi, manžely a přáteli. Zapůsobilo na mě natáčení na dětské onkologii motolské nemocnice, setkání s lékaři Lucií Hrdličkovou a Josefem Mališem, kteří věnují svoje odborné schopnosti léčení nemocných dětí, ale projevují i lidský chápající přístup k rodičům, jejichž děti jsou v ohrožení života,“ říká Olga Sommerová.

Oba filmy citlivě ukazují tichou, každodenní statečnost těch, kteří pečují o postižené a těžce nemocné, a připomínají, jak velkou roli zde hraje rodina. Respekt si zaslouží všichni, kdo nabízejí tolik potřebnou pomoc a podporu, a filmy zároveň otevírají i méně zmiňované téma péče neformálních pečujících. Jsem ráda, že Česká televize může nabídnout divákům snímky, které nejsou jen silným zážitkem, ale i důležitým impulsem k empatii, respektu a společenské debatě,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
sweet.tv: Předplaťte si službu a získejte set top box zdarma
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Nominace na výroční ceny Český lev
20:15 Vyprávěj
21:05 13. komnata Olgy Studničkové Šípkové
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (9/10)
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (3/12)
21:30 Kdo jsem v tomhle těle
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (1)
22:15 Survivor Česko & Slovensko V
23:35 Kriminálka Las Vegas XV (20)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (87)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (2)
21:25 Lajna (3,4)
22:25 Buldozer
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Saint-Malo
22:05 Prípad Daval
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf II.
23:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Prokletý Valentýn
22:05 Zůstaň s námi
00:10 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook