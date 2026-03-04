ČT přináší dokumenty o síle těch, kteří pečují o své blízké

ČT přináší dokumenty o síle těch, kteří pečují o své blízkéDNES! | redakce | tisk | názory
Tisíce lidí v České republice denně pečují o své blízké s postižením nebo vážným onemocněním. Nechybí jim statečnost, odvaha ani velkorysost. Česká televize uvede dva dokumentární filmy, které spojuje právě téma neformálních rodinných pečujících.
Snímek Nezlomné o hloubce skutečné lásky matek, které nikdy nevzdaly úsilí o kvalitní život svých dětí s postižením, natočila Olga Malířová Špátová a ČT2 jej bude vysílat 10. 3. ve 21:00. O týden později, 17. 3. ve 21:00, bude také na ČT2 film Nech plakat jen polovinu srdce o pomoci rodinám s těžce nemocnými dětmi, jehož režisérkou je Olga Sommerová.
Setkání s Martou a s jejím synem Martinem a Jindrou a její dcerou Miou bylo pro mě velký dar. Při práci s nimi jsem pokaždé cítila, že se dotýkám toho, co znamená láska, která nezná břehy ani omezení,“ říká režisérka Olga Malířová Špátová. „
Česká republika je ve vytváření životních podmínek pro neformální pečující daleko za standardem Evropské unie. Tisíce lidí se denně starají o své blízké často na úkor vlastního zdraví, kariéry i osobního života. Příběh Marty a Jindry otevírá debatu o tom, jak je důležité, aby se v systému odehrály změny, které přinesou úlevu pečujícím. Přes nesnesitelné vyčerpání nezůstává ani jedna z těchto dvou žen uzavřená ve svém světě, ale myslí na druhé lidi v podobných situacích a pomáhají jim. Dokážou si vážit každého dne a radovat se z malých věcí. Film Nezlomné je poctou všem, kteří tiše a s obrovskou silou nesou tíhu péče o své blízké. Za žádnou cenu nevzdají boj za důstojný život svých milovaných,“ dodává režisérka.
Časosběrný projekt Nech plakat jen polovinu srdce přibližuje výjimečný projekt Nadace rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj dětské paliativní péče v celé republice. První díl se zabývá příběhy rodičů, kterým zemřely děti, a rodin s těžce nemocnými dětmi, o které pečuje podpůrný tým dětské onkologie v motolské nemocnici a první mobilní hospic u nás Cesta domů. Druhý díl zaznamenává provoz v nadací nově vybudovaném hospicu na Cibulce, jenž je určen pro děti, které tu najdou zdravotnickou podporu, a formou odlehčovacích pobytů pomohou rodičům, vyčerpaným celodenní a celonoční péčí o nemocné děti. Natáčení projektu probíhá výběrově v letech 2024, 2025 a 2026.
Úmrtí dítěte jsem vždycky považovala za to nejhorší, co se může rodičům stát. Bylo to také naše rodinné trauma, moje máma pochovala dva syny, moje bratry, a proto jsem kdysi natočila film Přežili jsme svoje děti. K tomuto tématu jsem se znovu vrátila, protože obdivuju Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, kteří založili Nadaci rodiny Vlčkových, jež se velkoryse věnuje rozvíjení dětské paliativní péče u nás. Setkání s rodiči, kteří ztratili děti, bylo bolavé. Zároveň jsem byla ohromena jejich obětavostí a statečností, s nimiž se o nemocné děti starali, a životními hodnotami, ke kterým dospěli po této tragické ztrátě. Žít přítomným okamžikem, nacházet to, co má v životě skutečnou cenu, jako je rodina a láska, nikoliv pofiderní cíle, jako je honba za úspěchem, která zdržuje od pěstování vztahů s dětmi, manžely a přáteli. Zapůsobilo na mě natáčení na dětské onkologii motolské nemocnice, setkání s lékaři Lucií Hrdličkovou a Josefem Mališem, kteří věnují svoje odborné schopnosti léčení nemocných dětí, ale projevují i lidský chápající přístup k rodičům, jejichž děti jsou v ohrožení života,“ říká Olga Sommerová.
Oba filmy citlivě ukazují tichou, každodenní statečnost těch, kteří pečují o postižené a těžce nemocné, a připomínají, jak velkou roli zde hraje rodina. Respekt si zaslouží všichni, kdo nabízejí tolik potřebnou pomoc a podporu, a filmy zároveň otevírají i méně zmiňované téma péče neformálních pečujících. Jsem ráda, že Česká televize může nabídnout divákům snímky, které nejsou jen silným zážitkem, ale i důležitým impulsem k empatii, respektu a společenské debatě,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová.
zdroj: ČT