Pondělí, 2. března 2026, svátek má Anežka

SledovaniTV v březnu zpřístupní National Geographic všem zákazníkům

SledovaniTV rozšiřuje v březnu svou programovou nabídku o dokumentární stanice National Geographic a National Geographic Wild. Po celý měsíc budou dostupné všem uživatelům bez ohledu na zvolený balíček.

Březen bude ve SledovaniTV patřit fascinujícím příběhům přírody, vědy i historie. Všichni uživatelé mohou zdarma sledovat stanice National Geographic a National Geographic Wild, které standardně nejsou součástí všech programových balíčků.

Aplikace SledovaniTV. Ilustrační foto (foto: SledovaniTV)
▲ Aplikace SledovaniTV. Ilustrační foto (foto: SledovaniTV)

National Geographic přináší špičkové dokumentární série a pořady, které kombinují silné příběhy s dechberoucími záběry z celého světa. Diváci se mohou těšit například na nový seriál Historická proroctví pod lupou, který zkoumá tajemné postavy lidských dějin a jejich údajnou schopnost nahlížet do budoucnosti. Každá epizoda nabízí tři výjimečné příběhy, včetně legendy o hradu Houska, kde měl mladý Karel Hynek Mácha prožít děsivý prorocký sen.

National Geographic Wild nabídne tematický blok Medvědí stezka, který představí život ikonických šelem napříč kontinenty - od ledních medvědů v arktické pustině přes grizzlye v hlubokých lesích až po pandy v bambusových hájích Číny. Pořady oslavují sílu, inteligenci i jedinečnost těchto fascinujících zvířat.

Na jaře máme chuť objevovat něco nového - a přesně to dokumenty nabízejí. Ať už jde o divokou přírodu, nebo fascinující momenty z lidské historie. Proto jsme se rozhodli dopřát National Geographic a National Geographic Wild v březnu úplně všem našim zákazníkům,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

zdroj: SledovaniTV

freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
