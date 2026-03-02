SledovaniTV v březnu zpřístupní National Geographic všem zákazníkům

SledovaniTV v březnu zpřístupní National Geographic všem zákazníkůmDNES! | redakce | tisk | názory
SledovaniTV rozšiřuje v březnu svou programovou nabídku o dokumentární stanice National Geographic a National Geographic Wild. Po celý měsíc budou dostupné všem uživatelům bez ohledu na zvolený balíček.
Březen bude ve SledovaniTV patřit fascinujícím příběhům přírody, vědy i historie. Všichni uživatelé mohou zdarma sledovat stanice National Geographic a National Geographic Wild, které standardně nejsou součástí všech programových balíčků.
National Geographic přináší špičkové dokumentární série a pořady, které kombinují silné příběhy s dechberoucími záběry z celého světa. Diváci se mohou těšit například na nový seriál Historická proroctví pod lupou, který zkoumá tajemné postavy lidských dějin a jejich údajnou schopnost nahlížet do budoucnosti. Každá epizoda nabízí tři výjimečné příběhy, včetně legendy o hradu Houska, kde měl mladý Karel Hynek Mácha prožít děsivý prorocký sen.
National Geographic Wild nabídne tematický blok Medvědí stezka, který představí život ikonických šelem napříč kontinenty - od ledních medvědů v arktické pustině přes grizzlye v hlubokých lesích až po pandy v bambusových hájích Číny. Pořady oslavují sílu, inteligenci i jedinečnost těchto fascinujících zvířat.
Na jaře máme chuť objevovat něco nového - a přesně to dokumenty nabízejí. Ať už jde o divokou přírodu, nebo fascinující momenty z lidské historie. Proto jsme se rozhodli dopřát National Geographic a National Geographic Wild v březnu úplně všem našim zákazníkům,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV