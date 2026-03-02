TV JOJ slaví 24. narozeniny

TV JOJ slaví 24. narozeninyDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská komerční televize JOJ oslavuje své 24. narozeniny. Do nové sezóny vstupuje s úspěšnými digitálními projekty na JOJ play, výraznou přítomností na sociálních sítích a stabilním prime time plný osvědčených hitů a velkých sportovních událostí.
Televize JOJ odstartovala 2. března 2002. Postupně rostla, rozšiřovala svůj program, posilovala zpravodajství a přinášela formáty, které se přirozeně staly součástí každodenního života slovenských domácností.
Z televize, která kdysi začínala z Košic ve skromných podmínkách, se krok po kroku stala výrazná značka s jasnou identitou a dnes patří k nejvlivnějším hráčům na trhu. Se svým staničním claimem "S VAMI" definuje svůj vztah k divákům.
JOJ nabízí pestrou nabídku televizních žánrů - od původních seriálů, slovenských, českých a zahraničních filmů, zábavně-soutěžních formátů, show, magazínů a lifestyle pořadů až po zpravodajství a velké sportovní eventy. Aktuální témata, kterými žije Slovensko, přináší nejen ve zpravodajství, ale i v původní dramatické tvorbě.
Podle průzkumu agentury Median SK veřejnost vnímá zpravodajství JOJ jako nejobjektivnější na Slovensku.
Za 24 let se televizní svět výrazně změnil - přibyly nové platformy, nové divácké návyky a nové generace publika. JOJka tak stojí na spojení silného lineárního vysílání se stále rostoucím digitálním prostředím. Její streamovací platforma JOJ play má dnes více než 800 tisíc registrovaných uživatelů. Na sociální síti Facebook má přes 700 tisíc fanoušků, na Instagramu přes 323 uživatelů.
Novinky v prime time
Pondělní večery budou patřit návratu legendární show "Mama, ožeň ma" ve 20:40 hodin, po které bude následovat oblíbený český krimi seriál Polda. V úterý ve 20:40 hodin diváky čeká zábavná stálice Inkognito s Vladom Voštinárem, přičemž po 22:00 hodin bude pokračovat další část tohoto úspěšného pořadu. Středeční večer vyplní seriál Osud a po 22:00 na něj opět naváže kriminální titul Polda.
Ve čtvrtek dostane v hlavním vysílacím čase prostor vědomostně-zábavná show "Dobre vedieť" s moderátorem Rasťem Sokolem a kapitány Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou a Jurajem Logom, po ní si diváci prohlédnou reprízu pořadu "Máma, ožeň ma". Pátky budou tradičně patřit velké rodinné zábavě v podobě show "Milujem Slovensko", kterou povede Martin Nikodým spolu s kapitány Adelou Vinczeovou a Matějem „Sajfem“ Cifrem.
Víkendový prime-time se ponese ve znamení filmových večerů. Diváky čekají atraktivní filmové tituly a kinopremiéry.
Podzimní sezóna již nyní slibuje silné tituly
Na podzim vysílací strukturu doplní nové seriálové tituly svěží zábavný serial z pera Dominiky Kavaschovej "Najvyšší čas" a "Kriminálna Jastrab" s Milanem Ondríkem, v lineárním vysílání se objeví i úspěšná komediální novinka "Miša v Košiciach".
V závěru roku přibude show "V sedmém nebi" a JOJ pokračuje s formátem "A sme tu!" o novinářích z autistického spektra zpovídajících osobnost.
zdroj: JOJ