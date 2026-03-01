Nové televizní multiplexy na pozici 52E

Quantcast
Neděle, 1. března 2026, svátek má Bedřich

Na komunikační družici TürkmenÄlem/MonacoSat, která se nachází na orbitální pozici 52°E, byly uvedeny do provozu tři nové televizní multiplexy s volně vysílanými programy.

Všechny nové muxy obsahují programy pro íránské publikum doma i v zahraničí.

Na kmitočtu 11,344 GHz je po čase opět v provozu multiplex WNS (Wide Network Solutions), který obsahuje stanice Iran International, Iran International HD, Iran National Revolution TV HD, Radio Farda a Simaye Azadi HD.

Záběr z příjmu dětské stanice Hod Hod HD
▲ Záběr z příjmu dětské stanice Hod Hod HD

Další dva multiplexy provozuje operátor NorthTelecom. Pakety jsou šířeny na kmitočtech 12,245 GHz a 12,399 GHz. Na první z frekvencí jsou šířeny stanice Channel One, Iran National HD, Iran National Revolution TV, Komala TV HD, Manoto TV, Simaye Azadi a Zed TV. Na druhé jsou poskytovány programy Ayeneh TV HD, Hod Hod HD, Iman Hussein 1 HD, Marjayeat TV HD, Shabakeh7, TM TV HD, Towheed TV HD a Valiasr TV HD.

Všechny stanice jsou poskytovány volně ( FTA) a dostupné i ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od cca 60 cm) s výjimkou frekvence 11,344 GHz, která je zarušená ze sousedního satelitu a příjem z ní je komplikovaný. Zbývající dvě (provozovatele NorthTelecom) mají velmi dobré podmínky pro příjem s ohledem na velmi příznové parametry - FEC 1/2 a modulace QPSK v normě DVB-S2.

technické parametry:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,245 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 12,399 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK, FTA

