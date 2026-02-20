Quantcast
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Další ruská televizní stanice je dostupná volně ( FTA) v celé Evropě. Přes turecký komunikační satelity Türksat na pozici 42°E začala vysílat poměrně neznámá stanice UMKA TV.

UMKA TV je animovaný kanál pro děti. Stanice je světem dobrosrdečných kreslených filmů a opravdových přátel. Program přináší oblíbené postavy i zbrusu nové příběhy z legendárního animovaného studia SOJUZMULTFILM. Stanice přináší obsah zejména pro dětské diváky různého věku. Inteligentní titulky pomáhají dětem bez námahy učit se nová slova.

UMKA TV - záběr z příjmu stanice
▲ UMKA TV - záběr z příjmu stanice

Stanice UMKA TV je součástí ruského televizního paketu, který je souběžně šířen ze dvou frekvencí a satelitů - z východního paprsku na družici Türksat 3A a ze západního na satelitu Türksat 6A.

Ve východním paprsku se paket s ruskými programy vysílá na kmitočtu 11,012 GHz, v západním svazku, který je mnohem silnější v Evropě, je paket šířen na kmitočtu 11,727 GHz.

Řada ruských televizních programů se nemůže vysílat přes evropské satelitní systémy z důvodu uvalených sankcí EU. Televizní stanice proto našly způsob, jak se dostat k evropským divákům a to distribucí přes tureckého operátora Türksat, na kterého nedoléhají sankce uvalené Západem.

K divákům se tak vedle zmíněné nové stanice UMKA TV dostávají jak zakázané veřejnoprávní televize VGTRK - RTR Planeta a Rossija 24, tak i programy privátních vysílatelů v mezinárodní verzi jako je TNT International, 5 kanal, Domašnyj telekanal, Peretz, REN TV, NTV a STS dále 3 tematické stanice NTV či FON Music.

Všech 15 stanic se vysílá volně ( FTA) a jsou šířeny v MPEG-4 v SD rozlišení. Příjem je možný s parabolami od průměru cca 60 cm.

technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24, NTV Mir, NTV Pravo, NTV Serial, NTV Style, 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Izvestija, Peretz International, REN TV International a STS International, TNT International, FON Music, UMKA TV:

• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA





