Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42EDNES! | redakce | tisk
Další ruská televizní stanice je dostupná volně ( FTA) v celé Evropě. Přes turecký komunikační satelity Türksat na pozici 42°E začala vysílat poměrně neznámá stanice UMKA TV.
UMKA TV je animovaný kanál pro děti. Stanice je světem dobrosrdečných kreslených filmů a opravdových přátel. Program přináší oblíbené postavy i zbrusu nové příběhy z legendárního animovaného studia SOJUZMULTFILM. Stanice přináší obsah zejména pro dětské diváky různého věku. Inteligentní titulky pomáhají dětem bez námahy učit se nová slova.
Stanice UMKA TV je součástí ruského televizního paketu, který je souběžně šířen ze dvou frekvencí a satelitů - z východního paprsku na družici Türksat 3A a ze západního na satelitu Türksat 6A.
Ve východním paprsku se paket s ruskými programy vysílá na kmitočtu 11,012 GHz, v západním svazku, který je mnohem silnější v Evropě, je paket šířen na kmitočtu 11,727 GHz.
Řada ruských televizních programů se nemůže vysílat přes evropské satelitní systémy z důvodu uvalených sankcí EU. Televizní stanice proto našly způsob, jak se dostat k evropským divákům a to distribucí přes tureckého operátora Türksat, na kterého nedoléhají sankce uvalené Západem.
K divákům se tak vedle zmíněné nové stanice UMKA TV dostávají jak zakázané veřejnoprávní televize VGTRK - RTR Planeta a Rossija 24, tak i programy privátních vysílatelů v mezinárodní verzi jako je TNT International, 5 kanal, Domašnyj telekanal, Peretz, REN TV, NTV a STS dále 3 tematické stanice NTV či FON Music.
Všech 15 stanic se vysílá volně ( FTA) a jsou šířeny v MPEG-4 v SD rozlišení. Příjem je možný s parabolami od průměru cca 60 cm.
technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24, NTV Mir, NTV Pravo, NTV Serial, NTV Style, 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Izvestija, Peretz International, REN TV International a STS International, TNT International, FON Music, UMKA TV:
• Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA