Hlavní kanál Rai 1 ve 4K, konec původního programu Rai 4K
V souladu s plánem začala italská veřejnoprávní televize Rai provozovat svůj hlavní první program Rai 1 v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K (tedy 3840x2160p).
Rai 1 4K se objevil v bezplatné satelitní platformě TivúSat (satelity Eutelsat Hot Bird, pozice 13°E) a také v pozemním celoplošném multiplexu B v Itálii na původní pozici Rai 4K (a tedy je k dispozici i ve volné distribuční trase na satelitu Eutelsat 5 West B v režimu multistream / T2-MI / PLP). Program se ale stále jmenuje Rai 4K. Má i stále takové logo. Nicméně na této pozici běží kompletní vysílání Rai 1, která vysílá vybrané pořady v nativním 4K, ostatní obsah je do tohoto rozlišení upscalován. Rai chce postupně počet pořadů v nativním 4K navyšovat.
V plánu je také spuštění druhého programu Rai 2 4K, který by mohl odstartovat do konce příštího roku. Nicméně plán zatím nebyl potvrzen. Do úvahy přicházelo i spuštění Rai 3 4K. V tomto případě se spuštění třetího celoplošného okruhu ve 4K neplánuje. Důvodem je nižší obsah pořadů, které může Rai 3 nabídnout v Ultra HD rozlišení ale především technický problém: Rai 3 totiž vysílá regionální okna - pro každý region jiný obsah a provoz tolika 4K stanic by byl velmi komplikovaný.
Rai doposud provozovala jeden 4K, který se jmenoval i dříve Rai 4K. Vysílání této stanice bylo složeno výhradně z nativním 4K pořadů.