CANAL+ v březnu: Exkluzivní série s Petrem Čechem Big Pete
Streamovací platforma CANAL+ uvede v březnu exkluzivní sérii s fotbalovou ikonou Petrem Čechem Big Pete, akční film z prostředí MMA s Dwaynem Johnsonem v hlavní roli Mlátička a 8. řadu amerického seriálu S.W.A.T.
PREMIÉRY SERIÁLŮ
2. března
Big Pete (2025)
CANAL+ ve spolupráci se společností Livesport přináší exkluzivní sérii rozhovorů Big Pete, kterou jako moderátor provází česká brankářská legenda Petr Čech. Premiéra prvního dílu 2. března nabídne setkání s dlouholetým spoluhráčem z Chelsea FC Johnem Terrym, s nímž Čech komentuje mimořádně úspěšná léta v londýnském klubu i odvrácenou stranu slávy, mediální tlak a život pod neustálým dohledem fanoušků. Vedle ikonických momentů z kariéry tak série přináší i osobní pohled do zákulisí vrcholového fotbalu. V uvolněné atmosféře a s doprovodem archivních záběrů přivítá Petr Čech celou řadu výrazných osobností. Kromě Johna Terryho a Ashleyho Colea se objeví také někdejší soupeři, například člen „neporazitelných“ z Arsenalu ze sezony 2003/2004 Robert Pirès nebo Łukasz Fabiański. Série tak nabídne jedinečné rozhovory, vzpomínky i nové perspektivy na moderní fotbal i jeho proměnu v průběhu posledních dvou dekád.
Mlátička (The Smashing Machine, 2025)
Dwayne Johnson se představí v hlavní roli životopisného sportovního dramatu o legendě MMA Marku Kerrovi, který se v éře téměř neexistujících pravidel stal jednou z nejdominantnějších, ale zároveň nejtragičtějších postav tohoto sportu. Režisér a scenárista Benny Safdie nabízí syrový pohled na svět raného MMA i na osobní boj muže, jehož tělo i mysl byly neustále tlačeny na hranici možností. Safdie je americký tvůrce známý realistickým stylem a zájmem o postavy na okraji. Společně s bratrem tvoří autorské duo „Safdie Brothers“, s nímž stojí za výraznými nezávislými filmy, ale i zde potvrzuje cit pro psychologické drama a drsnou autenticitu prostředí. Po boku Johnsona se ve filmu objevuje Emily Blunt, zatímco krátké výstupy skutečných osobností bojových sportů dodávají snímku téměř dokumentární věrohodnost. Film tak propojuje autentické sportovní prostředí s hlubokým dramatem o identitě, pádu a hledání vykoupení mimo svět reflektorů i zápasnické klece.
S.W.A.T. - 8. řada přináší další dávku akce, napětí i osobních dilemat elitní losangeleské jednotky. Tým vedený seržantem Danielem „Hondo“ Harrelsonem (Shemar Moore) podstupuje stále složitější zásahy - od únosů a operací v utajení až po boj s organizovaným zločinem a teroristickými hrozbami. Nová řada zároveň více rozvíjí osobní životy členů jednotky a ukazuje, jak náročná práce ve S.W.A.T. ovlivňuje jejich vztahy, loajalitu i morální rozhodování. Osmá série, která vznikala v letech 2024-2025, nabízí 22 epizod plných dynamických zásahů i emotivních momentů. Vedle Shemara Moorea se vracejí Jay Harrington, David Lim nebo Annie Ilonzeh, zatímco tvůrci Aaron Rahsaan Thomas a Shawn Ryan dál rozvíjejí mix policejního dramatu a akčního thrilleru. S.W.A.T. tak zůstává jedním z nejvýraznějších moderních seriálů o elitních jednotkách, který kombinuje adrenalinové mise s důrazem na týmovou soudržnost a realitu policejní práce.
Moloch (2025)
U příležitosti udílení letošních cen Český lev doporučujeme seriál Moloch, druhý projekt vlastní tvorby společnosti CANAL+ v České republice, který získal hned dvě nominace - v kategorii nejlepší minisérie nebo seriál a za výkon Miroslava Donutila v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálovém díle.
Příběh sleduje investigativního novináře Martina Brauna (Jan Révai), který se spojí s mladou online pátračkou Julií (Eliza Rycembel), aby odhalili okolnosti útoku na prezidenta České republiky (Miroslav Donutil). Během pátrání narazí na nebezpečné hry tajných služeb a mezinárodní politiky, kde pravda může stát život. Seriál klade důraz na napínavý scénář, silné herecké výkony a vysokou produkční kvalitu a potvrzuje směr originální tvorby CANAL+ v ČR.
APPLE TV
Navždy s tebou? (Eternity, 2025)
Po smrti se každý ocitne na rozcestí a musí si zvolit, jak bude trávit čas na věčnosti. Joan si tak musí vybrat mezi svým dlouholetým manželem Larrym a svojí první láskou Lukem, který jí zemřel těsně po svatbě.
Nedokonalé ženy (Imperfect Women, 2026)
Životy tří přátel zničí vražda. Jejich desetiletí trvající pouto je podrobeno zkoušce, když během vyšetřování vyjdou najevo šokující skutečnosti.
