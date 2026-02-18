Quantcast
Středa, 18. února 2026

sweet.tv v Rumunsku likviduje lineární kanály a předplatné

Známá streamovací platforma Sweet.tv, která nabízí vedle VOD obsahu také lineární televizní stanice, připravuje velké změny v Rumunsku. Do března 2026 budou všechny lineární kanály vypnuty a klasický model předplatného skončí.

Automatické platby již byly pozastaveny a předplatné v březnu již nebude obnoveno.

Stávající předplatné Sweet.tv nebude zákazníkům v Rumunsku ukončeno. Bude aktivní do data vypršení platnosti. Obnovení pak již nebude možné.

Sweet.tv se v Rumunsku zaměří především na FAST kanály - tedy televizní stanice speciálně navržené pro streaming (playlisty filmů, seriálů nebo pořadů), které jsou zdarma dostupné a financované z reklamy.

Změny v rumunské nabídce Sweet.tv jsou patrné od začátku letošního roku. Začátkem ledna v platformě skončila řada velkých vysílatelů, včetně PRO TV a také mezinárodní kanály z portfolia AXN a Paramount.

V nabídce Sweet.tv pro Rumunsko je nadále dostupný program France 24 v anglickém jazyce. Jiné stanice byly již vypnuty. Skončily zde i dva VOD kanály ve 4K rozlišení (Plamínek 4K a Akvarium 4K).

Sweet.tv funguje vedle Rumunska také v řadě zemích střední a východní Evropy - v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, na Ukrajině a v Bulharsku.

zdroj: satkurier.pl + hdsatelit.com

