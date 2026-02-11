Quantcast
Středa, 11. února 2026

HBO Max od konce března také ve Velké Británii a Irsku

Globální streamovací platforma HBO Max, společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), se rozšíří na další trhy. Ve čtvrtek 26. března 2026 bude spuštěna ve Velké Británii a Irsku. HBO Max je již k dispozici ve více než 110 zemích po celém světě.

HBO Max nabízí kombinaci seriálů, filmů, mimořádných příběhů ze skutečného života a prostřednictvím programů TNT Sports ve Velké Británii i živé sportovní přenosy.

Logo HBO Max (foto: WBD)
▲ Logo HBO Max (foto: WBD)

Streamovací platforma HBO Max divákům na britských ostrovech přinese exkluzivní kolekci nezapomenutelných příběhů od HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Studios a Max Originals.

HBO Max se také stane streamovacím domovem TNT Sports ve Velké Británii a poskytne předplatitelům přístup k živému sportovnímu obsahu nejvyšší kvality, včetně Premier League, Emirates FA Cupu, Adobe Women's FA Cupu, Ligy mistrů UEFA, Gallagher PREM Rugby, Premiership Women's Rugby, UFC, MotoGP, grandslamového tenisu, cyklistiky Grand Tour a mnoha dalších.

Po spuštění HBO Max bude TNT Sports i nadále šířen prostřednictvím stávajících televizních platforem ve Velké Británii a Irsku. Streamovací platforma discovery+ bude poskytovat TNT Sports ve Velké Británii do startu HBO Max dne 26. března. Po tomto datu bude program k dispozici u stávajících operátorů a v HBO Max.

HBO Max bude poskytováno zákazníkům ve 4 variantách předplatného. Basic with Ads (Základní s reklamou) za 4,99 libry měsíčně, Standard with Ads (Standardní s reklamou) za 5,99 liber měsíčně, Standard za 9,99 liber měsíčně a Premium za 14,99 liber měsíčně. Varianty se liší podle kvality streamu, počtu souběžně připojených zařízení a počtu stažených titulů pro offline sledování. TNT Sports Plan za 30,99 liber měsíčně je možné pořídit samostatně ale i k některému ze základních tarifů.

