T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Televizní OTT/IPTV platforma MAGENTA TV spouští novou stránku se sportovním obsahem. Tato nová sekce s názvem SPORT nabídne divákům přehledný přístup k nejzajímavějším sportovním přenosům a pořadům.
Diváci zde naleznou to nejlepší ze sportu na jednom místě přehledně rozdělené do kategorií lyžování, biatlon, lední hokej, boby/saně/skeleton, snowboarding, curling, krasobruslení, rychlobruslení a fotbal.
Po otevření každé sportovní kategorie se zákazníkům zobrazí přehledný výpis pořadů podle vysílacích dnů. Snadno si tak vyberou dle vlastní preference, co chtějí v rámci vybraného sportu sledovat.
Součástí stránky SPORT bude také sekce „Právě v TV“, která nabídne aktuální živé vysílání ze všech dostupných sportovních kanálů. Ta se bude časem dále rozšiřovat například o kategorie motorsport, tenis, a o další funkce a vylepšení, které uživatelům umožní ještě snazší orientaci a přístup k oblíbeným sportům.
zdroj: T-Mobile