Magio TV se rozšiřuje o Magio Music a Music Boxy
Společnost Slovak Telekom (ST) rozšiřuje svoji nabídku televizní platformy Magio TV cez internet o další hudební obsah. Provozovatel nově nabízí vlastní obsah a také nové tematické stanice. Cílem operátora je, aby nabídka zůstala atraktivní, žánrově pestrá a kvalitní.
Od 1. ledna 2026 je součástí služby nový videoplaylist Magio Music, který přináší nepřetržitý hudební obsah napříč více žánry - od popu a rocku až po elektroniku.
Od 15.1.2026 bude operátor nabízet v rámci Magio TV cez internet tři nové televizní stanice skupiny Music Box.
• Music Box Hits (EPG 156) - aktuální světové i evropské hity na jednom místě,
• Music Box Dance (EPG 157) - taneční a elektronická hudba pro dynamický rytmus,
• Music Box Classic (EPG 158) - ověřené hity a hudební klasika posledních dekád.
Music Box Classic a MAGIO MUSIC budou dostupné pro zákazníky se službou Magio TV cez internet M (balíček Hudba a děti) a výše, Music Box Hits a Dance budou dostupné pro zákazníky Magio TV cez internet XL. Zákazníci je mohou sledovat na více zařízeních - od televizoru přes počítač až po mobilní zařízení - prostřednictvím aplikace Magio TV.
Hudební novinky Music Box Classic a Music Box Dance najdou v televizním rastru také zákazníci internetové televize DIGI a předplacené televizi DIGI GO - v balíku M a výše. Stanice Music Box Hits bude dostupná v balíčku L.