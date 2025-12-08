HBO Max od 13. ledna také v Německu či Itálii

HBO Max od 13. ledna také v Německu či ItáliiDNES! | redakce | tisk | názory
HBO Max, globální streamovací platforma Warner Bros. Discovery (WBD), bude od 13. ledna 2026 dostupná v dalších zemích. Službu si budou moci abonovat domácnosti v Německu, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku.
Jde o významnou expanzi služby na klíčové evropské země.
HBO Max je již dostupné na více než 100 trzích po celém světě. Divákům nabízí kombinaci seriálů, trháků, mimořádných příběhů ze skutečného života a živého sportovního vysílání. Diváci v těchto zemích budou poprvé moci streamovat obsah od HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe a Max Originals, a to vše na jednom místě prostřednictvím aplikace HBO Max.
Sportovní fanoušci budou moci sledovat živě všechny soutěže ze Zimních olympijských her Milán Cortina 2026 (od 6. do 22. února) bez ohledu na jejich aktivní tarif.
V rámci expanze byla oznámena pestrá nabídka lokálních originálních programů HBO z Německa a Itálie. Z Německa přichází 4 Blocks Zero, prequel oceňovaného gangsterského dramatu 4 Blocks, a Banksters, drama o loupeži založené na skutečném příběhu - oba produkované společností W&B Television. V roce 2026 také vyjde dokument od Beetz Brothers o jedné z nejpozoruhodnějších loupeží v německé historii: krádeži zlaté mince „Big Maple Leaf“ z berlínského muzea Bode. Jantje Friese a Baran Bo Odar ze seriálu Dark Ways navíc pro HBO Max natočí thrillerový seriál, ve kterém se temné příběhy „Struwwelpetera“ stanou hrůznou realitou.
HBO Max bude zákazníkům poskytováno ve třech hlavních tarifech - Základní s reklamou (možnost streamování na dvou zařízeních ve full HD), Standardní (streamování na dvou zařízeních, se 30 staženími) a Prémiový (streamování na 4 zařízeních ve 4K se zvukem v Dolby Atmos /pokud je k dispozici/ a 100 pořady pro offline sledování). Doplňkový balíček Sport umožňuje sledovat všechny sportovní přenosy a může být objednán k některému ze tří hlavních tarifů. Souběžně je možné streamovat na dvou zařízeních.