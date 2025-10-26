Quantcast
Neděle, 26. října 2025, svátek má Erik

SkyShowtime v listopadu: Amsterdam Narcos či Ozzy: No Escape from Now

Listopad na placené streamovací platformě SkyShowtime přinese nové seriály, napínavé thrillery i silný hudební dokument.

V nabídce se objeví dokumentární minisérie Amsterdam Narcos, která sleduje, jak se z liberálního Amsterdamu od 70. let stal „narkostát“, a jak se přístavy, tolerantní zákony a organizovaný zločin postaraly o vznik jednoho z nejlukrativnějších drogových trhů na světě. Od spolutvůrců Taylora Sheridana a Christiana Wallace přichází druhá řada seriálu Landman, kde se v hlavních rolích představí Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia a Sam Elliott.

Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Milovníky akčních filmů nadchnou hned dvě novinky - Operace Black Bag, mysteriózní špionážní thriller Stevena Soderbergha, v němž je agentka Kathryn Woodhouse obviněna z vlastizrady a její manžel, rovněž tajný agent, stojí před nejtěžší zkouškou s Cate Blanchett a Michaelem Fassbenderem v hlavních rolích a Zabitý večer, který dokazuje, že některá první rande mohou být smrtelná.

Nebude chybět také dokument Ozzy: No Escape from Now, upřímný a hluboce osobní portrét jedné z největších rockových hvězd všech dob.

Premiéry seriálů

Amsterdam Narcos
Série: 1
Epizody: 3
Datum premiéry: Všechny epizody budou k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 9. listopadu.

Amsterdam se od 70. let 20. století do počátku nového tisíciletí proměnil z liberálního útočiště kontrakultury v drogové hlavní město Evropy a spolu s celým Nizozemskem si vysloužil nálepku „narkostát“. To, co začalo tolerancí nizozemské vlády vůči obchodu s hašišem, nechtěně otevřelo brány organizovanému zločinu, když obchodníci s drogami využili přístavy a tolerantní přístup k vybudování jednoho z nejlukrativnějších drogových trhů na světě.

Landman
Série: 2
Epizody: 10
Datum premiéry: První epizodu můžete od 21. listopadu sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.

Od spolutvůrců Taylora Sheridana a Christiana Wallace. V seriálu Landman hrají držitel Oscara Billy Bob Thornton, na Oscara nominovaní Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott, a dále Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan a Colm Feore. Landman se odehrává v bohatých městech západního Texasu a je moderním příběhem o hledání štěstí ve světě ropných plošin. Seriál vychází z pozoruhodného jedenáctidílného podcastu Boomtown od Imperative Entertainment a Texas Monthly a je příběhem o drsných hornících a divokých miliardářích v byznysu tak velkém, že mění naše klima, ekonomiku i geopolitiku.

Filmy

Ozzy: No Escape from Now
Žánr: Dokument
Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 2. listopadu.

Ozzy Osbourne, jak jste ho ještě nikdy neviděli: upřímný, vřelý a hluboce osobní portrét jedné z největších rockových hvězd všech dob, který podrobně popisuje, jak se před šesti lety zpěvákův svět zastavil. To ho donutilo zamyslet se nad tím, kým vlastně je, konfrontovat se s vlastní smrtelností a ptát se sám sebe, zda bude ještě někdy moci vystoupit na pódiu. Film se zabývá jeho zdravotními problémy a dopadem diagnózy Parkinsonovy choroby a ukazuje, jak důležitou roli v Ozzyho životě stále hraje hudba, a také dokazuje, že jeho šibalský smysl pro humor zůstal navzdory všemu nedotčen.

Operace Black Bag
Žánr: Drama
Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 4. listopadu.

Přichází nový mysteriózní špionážní thriller od Oscarem® oceněného režiséra a průkopníka moderní nezávislé kinematografie Stevena Soderbergha. Když se tajná agentka Kathryn Woodhouse stane podezřelou z vlastizrady, její manžel, rovněž legendární agent, stojí před těžkou zkouškou: zda zůstat věrný své manželce, nebo své vlasti. V tomto napínavém filmu hrají držitelka Oscara Cate Blanchett, na Oscara nominovaný Michael Fassbender a Naomie Harris, na cenu Primetime Emmy® nominovaný Regé-Jean Page, na Zlatý glóbus® nominovaný Pierce Brosnan, Marisa Abela a Tom Burke.

Zabitý večer
Žánr: Thriller
Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na SkyShowtime od 18. listopadu.

První rande umí být někdy pěkně drsná. A v tomto strhujícím akčním thrilleru mohou být i smrtelná. Violet (Meghann Fahy) je ovdovělá matka, která našla odvahu vyrazit po letech na první rande s okouzlujícím fotografem jménem Henry (Brandon Sklenar). Roztomilou dvojici s neodolatelnou chemií však nečekaně vyruší záhadné zprávy na Violetině telefonu. Anonymní videa ukazují maskovaného vetřelce v jejím domě, který jí přikazuje splnit sérii děsivých pokynů. Violet musí udělat přesně to,co jí řekne, jinak její blízcí zemřou. A poslední příkaz jejího neviditelného trýznitele? Zabít Henryho.

zdroj: SkyShowtime

