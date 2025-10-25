Europa China TV testuje FTA na Hot Birdu

Europa China TV testuje FTA na Hot BirduDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní stanice Europa China TV, která byla doposud dostupná prostřednictvím IPTV/OTT platforem a streamingu, rozšiřuje svůj evropský distribuční dosah. Program se objevil na evropském satelitu Eutelsat Hot Bird 13G (13°E). Od 24. října 2025 probíhají testy EZTV na kapacitě operátora GlobeCast.
Stanice se objevila na kmitočtu 11,565 GHz s polarizací horizontální. Vysílání je šířeno volně ( FTA) a ve vysokém rozlišení (HDTV).
EZTV je zkratka Europa China TV. Za projektem stojí European Chinese Media Group, společnost založená v roce 2010 Linen Zhuqingem, významným čínským lídrem v zahraničí, a Zhong Manim, italským občanem, spolu s několika dalšími čínskými podnikateli žijícími v zahraničí. Televizní stanice byla spuštěna v roce 2011 a po celém světě je šířena prostřednictvím televizních platforem typu IPTV.
Stanice Europa China TV se zaměřuje na televizní pořady v čínském jazyce, které poskytují hlubší pochopení čínské kultury a čínského pokroku a prezentují Čínu jako zemi pro všechny. Mezi hlavními partnery stanice jsou společnosti jako CCTV a Zhejiang Television. Broadcastem má kanceláře po celé Asii, včetně pevninské Číny, a také ve 24 evropských zemích a velkých městech v USA a Kanadě.
Ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird se také vysílají čínské programy CCTV4, CGTN News, CGTN Documentary, a dále programy přizpůsobené divákům v různých jazycích CGTN Espaňol, CGTN Arabic, CGTN Russkij, CGTN Francais. Všechny vysílají FTA a v HD.
technické parametry - Europa China TV (Test EZTV):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,565 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: satkurier.pl