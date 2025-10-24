Dva nigerijské kanály v HD do Evropy

Dva nigerijské kanály v HD do EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
Do celé Evropy vysílají volně ( FTA) ve vysokém rozlišení (HDTV) dvě televizní stanice z Nigérie. Jde o programy Télé Sahel HD a Tal TV HD, které jsou nově šířeny z tureckého satelitu Türksat 4A (42°E).
Obě stanice se objevily ve stejném DVB-S multiplexu na kmitočtu 12,423 GHz s vertikální polarizací, který je šířen v silném západním paprsku, což znamená, že příjem je možný v regionu střední Evropy s parabolami od průměru cca 60 cm. Pro diváky jsou oba programy v HD rozlišení novinkou.
Stanice Télé Sahel vysílala do Evropy doposud ze satelitu Eutelsat 9B (9°E) a to jen v SD rozlišení, eventuálně v C pásmu z družice Badr 8 (26°E).
V případě Tal TV HD se většina diváků setká nyní poprvé. Program se dosud šířil jen v C pásmu ze zmíněného satelitu Badr 8. Přímo do Evropy se program doposud nevysílal. To se ale nyní změnilo.
Télé Sahel TV HD a Tal TV HD vysílají všeobecný program. Vysílání je poskytováno ve francouzském jazyce. Programy jsou v plném HD rozlišení (1920x1080) se zvukem ve formátu AAC.
technické parametry - Télé Sahel TV HD, Tal TV HD:
• Türksat 4A (42°E), freq. 12,423 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA