Pátek, 24. října 2025

Dva nigerijské kanály v HD do Evropy

Do celé Evropy vysílají volně ( FTA) ve vysokém rozlišení (HDTV) dvě televizní stanice z Nigérie. Jde o programy Télé Sahel HD a Tal TV HD, které jsou nově šířeny z tureckého satelitu Türksat 4A (42°E).

Obě stanice se objevily ve stejném DVB-S multiplexu na kmitočtu 12,423 GHz s vertikální polarizací, který je šířen v silném západním paprsku, což znamená, že příjem je možný v regionu střední Evropy s parabolami od průměru cca 60 cm. Pro diváky jsou oba programy v HD rozlišení novinkou.

Stanice Télé Sahel vysílala do Evropy doposud ze satelitu Eutelsat 9B (9°E) a to jen v SD rozlišení, eventuálně v C pásmu z družice Badr 8 (26°E).

Télé Sahel TV HD - záběr z příjmu stanice
▲ Télé Sahel TV HD - záběr z příjmu stanice

V případě Tal TV HD se většina diváků setká nyní poprvé. Program se dosud šířil jen v C pásmu ze zmíněného satelitu Badr 8. Přímo do Evropy se program doposud nevysílal. To se ale nyní změnilo.

Tal TV HD - záběr z příjmu stanice
▲ Tal TV HD - záběr z příjmu stanice

Télé Sahel TV HD a Tal TV HD vysílají všeobecný program. Vysílání je poskytováno ve francouzském jazyce. Programy jsou v plném HD rozlišení (1920x1080) se zvukem ve formátu AAC.

technické parametry - Télé Sahel TV HD, Tal TV HD:

• Türksat 4A (42°E), freq. 12,423 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

