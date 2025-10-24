Oslava narozenin a odkazu Dolpha Lundgrena na FilmBoxu

Oslava narozenin a odkazu Dolpha Lundgrena na FilmBoxuDNES! | redakce | tisk | názory
V pondělí 3. listopadu oslaví jeden z nejznámějších akčních hrdinů filmové historie, Dolph Lundgren, své 68. narozeniny. U této příležitosti odvysílá FilmBox v neděli 2. listopadu speciální maraton některých z jeho nejznámějších filmů, které představí všechny stránky jeho talentu a osobnosti, od neúprosných hrdinů po postavy plné pochybností a morálních dilemat.
Od těžkého dětství k sebeovládání a úspěchu
Dolph Lundgren, rodným jménem Hans Dolph Lundgren, se narodil 3. listopadu 1957 ve Stockholmu. Vyrůstal pod přísnou disciplínou a fyzickými tresty svého otce. Jako dítě se uzavřel do sebe a útěchu nacházel v disciplíně, vzdělání a sportu. Z kdysi plachého chlapce trpícího astmatem se stal švédský reprezentant v karate Kyokushin, získal černý pás 4. danu a stal se dvojnásobným mistrem Evropy.
Síla a disciplína se staly jeho cestou z nejistoty. Po získání titulu v oboru chemického inženýrství na Královském technologickém institutu ve Stockholmu a dokončení magisterského studia v rámci výměnného programu na australské univerzitě v Sydney získal Fulbrightovo stipendium na MIT, odkud ho osud zavedl až do Hollywoodu.
Přestože se stal mezinárodní hvězdou díky roli Ivana Draga v Rocky IV (1985), zůstal věrný hodnotám disciplíny, vzdělání a tvrdé práce, které ho formovaly od dětství. Tato kombinace intelektu a fyzické síly z něj udělala výjimečnou osobnost mezi akčními hrdiny.
Skutečné hrdinství mimo kameru
Lundgren je nejen ikonou akčních filmů, ale i člověkem, který své postavy naplňuje opravdovou lidskostí. Otevřeně mluví o svém boji s rakovinou ledvin, kterou mu diagnostikovali v roce 2015, i o tom, jak ho nemoc naučila vděčnosti a pokorě. Spolupracuje s organizacemi Mentor Foundation USA, Childhelp a USA Cares, které podporují děti a veterány.
Na plátně i v životě dokazuje, že opravdová síla nespočívá v pouhé fyzické převaze, ale v disciplíně, klidu a schopnosti překonávat bolest.
Hrdinové, kteří inspirují
Dolph Lundgren se ve své kariéře často objevuje jako klasický akční hrdina, jehož postavy inspirují odvahou, odhodláním a ochranou těch, na kterých záleží. Filmový maraton odstartuje akční thriller Zločin na palubě (neděle 2. listopadu, 18:10), kde bývalý mariňák musí čelit únosu letadla a zachránit nevinné cestující.
Pokračovat bude snímkem Operace Mořský vlk (neděle 2. listopadu, 20:00), kde se kapitán ponorky musí rozhodnout mezi vojenskými rozkazy a svým svědomím. Ve filmu Zúčtování v Grandu (neděle 2. listopadu, 21:50) který je poctou kinematografii a klasickým béčkovým filmům, se Lundgren postaví developerům, aby ochránil své staré kino, a v Diamantových psech (pondělí 3. listopadu, 03:05) vede nebezpečnou expedici za vzácným artefaktem - ve všech těchto filmech ztvárňuje tradiční hrdinské postavy poháněné ctí a přesvědčením.
Přesto ho můžeme vidět i ve filmech, kde neztvárňuje klasickou hrdinskou roli. V Jezero žraloků (neděle 2. listopadu, 23:45) hraje bývalého pašeráka exotických zvířat, jehož žralok unikne do jezera, a i když není tradičním hrdinou, snaží se napravit své chyby a ochránit dceru. Po půlnoci, v jeho narozeninový den, ve filmu Univerzální voják: Den odplaty (pondělí 3. listopadu, 01:15) představuje ambivalentní postavu Andrewa Scptta, který kráčí svou vlastní temnou cestou.
FilmBox - pocta skutečným hrdinům
Tento narozeninový maraton není jen oslavou akční legendy, ale také poctou muži, který překonal své vlastní démony a ukázal, že hrdinství má mnoho podob - fyzickou sílu, morální odvahu a odhodlání stát pevně tváří v tvář osudu. Dolph Lundgren dokazuje, že největší vítězství se často odehrávají daleko od kamer.
Filmový maraton přehledně
* Zločin na palubě - neděle 2. listopadu, 18:10
* Operace Mořský vlk - neděle 2. listopadu, 20:00
* Zúčtování v Grandu - neděle 2. listopadu, 21:50
* Jezero žraloků - neděle 2. listopadu, 23:45
* Univerzální voják: Den odplaty - pondělí 3. listopadu, 01:15
* Diamantoví psi - pondělí 3. listopadu, 03:05
