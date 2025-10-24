Quantcast
Oslava narozenin a odkazu Dolpha Lundgrena na FilmBoxu

DNES!

V pondělí 3. listopadu oslaví jeden z nejznámějších akčních hrdinů filmové historie, Dolph Lundgren, své 68. narozeniny. U této příležitosti odvysílá FilmBox v neděli 2. listopadu speciální maraton některých z jeho nejznámějších filmů, které představí všechny stránky jeho talentu a osobnosti, od neúprosných hrdinů po postavy plné pochybností a morálních dilemat.

Od těžkého dětství k sebeovládání a úspěchu
Dolph Lundgren, rodným jménem Hans Dolph Lundgren, se narodil 3. listopadu 1957 ve Stockholmu. Vyrůstal pod přísnou disciplínou a fyzickými tresty svého otce. Jako dítě se uzavřel do sebe a útěchu nacházel v disciplíně, vzdělání a sportu. Z kdysi plachého chlapce trpícího astmatem se stal švédský reprezentant v karate Kyokushin, získal černý pás 4. danu a stal se dvojnásobným mistrem Evropy.

Síla a disciplína se staly jeho cestou z nejistoty. Po získání titulu v oboru chemického inženýrství na Královském technologickém institutu ve Stockholmu a dokončení magisterského studia v rámci výměnného programu na australské univerzitě v Sydney získal Fulbrightovo stipendium na MIT, odkud ho osud zavedl až do Hollywoodu.
Přestože se stal mezinárodní hvězdou díky roli Ivana Draga v Rocky IV (1985), zůstal věrný hodnotám disciplíny, vzdělání a tvrdé práce, které ho formovaly od dětství. Tato kombinace intelektu a fyzické síly z něj udělala výjimečnou osobnost mezi akčními hrdiny.

Skutečné hrdinství mimo kameru
Lundgren je nejen ikonou akčních filmů, ale i člověkem, který své postavy naplňuje opravdovou lidskostí. Otevřeně mluví o svém boji s rakovinou ledvin, kterou mu diagnostikovali v roce 2015, i o tom, jak ho nemoc naučila vděčnosti a pokorě. Spolupracuje s organizacemi Mentor Foundation USA, Childhelp a USA Cares, které podporují děti a veterány.

Na plátně i v životě dokazuje, že opravdová síla nespočívá v pouhé fyzické převaze, ale v disciplíně, klidu a schopnosti překonávat bolest.

Hrdinové, kteří inspirují
Dolph Lundgren se ve své kariéře často objevuje jako klasický akční hrdina, jehož postavy inspirují odvahou, odhodláním a ochranou těch, na kterých záleží. Filmový maraton odstartuje akční thriller Zločin na palubě (neděle 2. listopadu, 18:10), kde bývalý mariňák musí čelit únosu letadla a zachránit nevinné cestující.

Pokračovat bude snímkem Operace Mořský vlk (neděle 2. listopadu, 20:00), kde se kapitán ponorky musí rozhodnout mezi vojenskými rozkazy a svým svědomím. Ve filmu Zúčtování v Grandu (neděle 2. listopadu, 21:50) který je poctou kinematografii a klasickým béčkovým filmům, se Lundgren postaví developerům, aby ochránil své staré kino, a v Diamantových psech (pondělí 3. listopadu, 03:05) vede nebezpečnou expedici za vzácným artefaktem - ve všech těchto filmech ztvárňuje tradiční hrdinské postavy poháněné ctí a přesvědčením.

Přesto ho můžeme vidět i ve filmech, kde neztvárňuje klasickou hrdinskou roli. V Jezero žraloků (neděle 2. listopadu, 23:45) hraje bývalého pašeráka exotických zvířat, jehož žralok unikne do jezera, a i když není tradičním hrdinou, snaží se napravit své chyby a ochránit dceru. Po půlnoci, v jeho narozeninový den, ve filmu Univerzální voják: Den odplaty (pondělí 3. listopadu, 01:15) představuje ambivalentní postavu Andrewa Scptta, který kráčí svou vlastní temnou cestou.

FilmBox - pocta skutečným hrdinům
Tento narozeninový maraton není jen oslavou akční legendy, ale také poctou muži, který překonal své vlastní démony a ukázal, že hrdinství má mnoho podob - fyzickou sílu, morální odvahu a odhodlání stát pevně tváří v tvář osudu. Dolph Lundgren dokazuje, že největší vítězství se často odehrávají daleko od kamer.

Filmový maraton přehledně
* Zločin na palubě - neděle 2. listopadu, 18:10
* Operace Mořský vlk - neděle 2. listopadu, 20:00
* Zúčtování v Grandu - neděle 2. listopadu, 21:50
* Jezero žraloků - neděle 2. listopadu, 23:45
* Univerzální voják: Den odplaty - pondělí 3. listopadu, 01:15
* Diamantoví psi - pondělí 3. listopadu, 03:05

zdroj: SPI / FilmBox

TV program

kanál CT1 20:05 Minuty ze StarDance Tour
20:15 Příliš mnoho lásky (8/8)
21:05 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Samotář
21:40 Deset minut do půlnoci
23:20 Invaze: Operace Mincemeat
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Milionáři (5)
21:35 Okresní přebor (9)
kanál PRIMA 20:15 Farma Vojty Kotka
21:35 Máme rádi Česko
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva výtečníci
22:35 Konvoi
00:50 Věřte nevěřte (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (5, 6)
22:00 Emmanuella 2000 (2)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Vojna policajtov
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Kráľovná Ena
21:35 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Love Island V.
23:40 Horná Dolná XIV. (6)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dívka na koštěti
21:55 Hra o královnu
23:55 Poldové v akci

