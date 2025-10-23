Atmedia zvýší cenu TV reklamy o 10 %, portfolio rozšiřuje o nové TV

Atmedia zvýší cenu TV reklamy o 10 %, portfolio rozšiřuje o nové TVDNES! | redakce | tisk | názory
Obchodní zastupitelství tematických TV stanic Atmedia představilo svým klientům obchodní politiku pro rok 2026. Vzhledem k trvale vysoké poptávce po televizní reklamě zdraží reklamní prostor na zastupovaných tematických stanicích v průměru o 10 %.
Společnost současně pokračuje v rozšiřování svého portfolia, které se letos rozrostlo o tři nové stanice - AXN Black, AXN White a SPORTY TV, a do konce roku ho doplní i dokumentární stanice JOJ Svět. Součástí novinek je také nový web, který obchodním partnerům i mediálním agenturám nabídne přehlednější informace o službách, televizních stanicích i trendech na trhu.
I přes neustálé rozšiřování portfolia a reklamního prostoru se nám nedaří zejména v exponovaných měsících umístit na naše tematické TV stanice všechny poptávané objednávky. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zdražení reklamního prostoru - v porovnání s předchozími roky jde však o mírnější zdražení, a to konkrétně v průměru o 10 %,“ vysvětluje Robert Martiška, Sales Director ve společnosti Atmedia.
Novinky v portfoliu tematických TV stanic
Společnost Atmedia letos v dubnu rozšířila portfolio o dva seriálové kanály - AXN Black a AXN White spadající pod mediální skupinu Antenna Entertainment. V září k nim přibyla i sportovní stanice skupiny Perinvest Group specializující se převážně na lokální sport - SPORTY TV. „
Naším dlouhodobým cílem je budování trhu tematických TV stanic. Tento rok jsme naše portfolio rozšířili o tři nové stanice a do konce roku přibude ještě jedna - konkrétně JOJ Svět. Jednáme také s dalšími klienty a věřím, že i v příštím roce představíme klientům další tematické TV stanice,“ popisuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia.
Do příštího roku vstoupí obchodní zastupitelství Atmedia s portfoliem 21 tematických televizních stanic, které jsou všechny zapojeny do oficiálního měření televizní sledovanosti. Portfolio tematických TV stanic se skládá jak z placených, tak volně šířených kanálů. Jde o lokální stanice i kanály z globálních mediálních skupin. Z českých stanic je to konkrétně Rebel, Relax, televizní kanály ze skupiny Československá filmová společnost (CS Film, CS History, CS Mystery) a SPORTY TV. Z nadnárodních televizních skupin spolupracuje Atmedia s Antenna Entertainment (AXN, AXN Black, AXN White), CANAL+ (CANAL+ Action, FilmBox, FilmBox Stars), The Walt Disney Company (Disney Channel, National Geographic) a Warner Bros. Discovery (Discovery Channel, Eurosport 1, TLC, Warner TV). Významnou pozici má v nabídce také slovenská televizní skupina JOJ (JOJ Family, JOJ Cinema a v nejbližších měsících JOJ Svět).
Čtyři obchodní balíčky jako základní pilíř obchodní nabídky
Obchodní zastupitelství bude i v příštím roce nabízet zadavatelům TV reklamy čtyři obchodní balíčky. V cílové skupině 18-69 let jde o balíčky atmax, atadults a atchoice, v cílové skupině 4-14 let pak jde o balíček atkids. „
Obchodní balíčky zůstávají nadále pilířem naší obchodní nabídky. Jsou prostředkem, jak oslovit atraktivní cílové skupiny diváků tematických TV stanic, z nichž řada patří k celosvětově známým brandům,“ uvádí Michaela Suráková s odkazem na TV skupiny CANAL+, The Walt Disney Company nebo Warner Bros. Discovery, které svým divákům nabízejí tzv. quality TV content, ať už na filmových, seriálových, dokumentárních, sportovních, volnočasových nebo dětských TV stanicích.
Základním balíčkem je atmax obsahující všechny měřené TV stanice z portfolia společnosti Atmedia. Dalším balíčkem je atadults cílící na dospělé publikum. Balíček atkids umožňuje oslovit dětské diváky a jejich rodiče. Posledním balíčkem je atchoice, který přináší klientům možnost sestavit si vlastní balíček TV stanic na míru. „
Balíček atchoice je určen pro klienty, kteří sledují v rámci výsledků své reklamní kampaně zejména afinitu v cílové skupině, kterou chtějí oslovit. Pokud je například cílem oslovit ženy ve věku 35-54 let s vysokými příjmy, sestavíme balíček minimálně 8 TV stanic tak, aby výsledná komerční afinita reklamní kampaně přesahovala 100 %,“ přibližuje výhody balíčku atchoice Michaela Suráková.
Nový web - přehlednější a uživatelsky přívětivější
Společnost Atmedia také tento měsíc spustila nové webové stránky. „
Jsou přehlednější, atraktivnější a uživatelsky přívětivější. Podoba webových stránek také odráží skutečnost, že máme dvě skupiny klientů - mediální agentury a zadavatele TV reklamy na jedné straně a tematické TV stanice na straně druhé. Na webu proto nově komunikujeme k oběma těmto skupinám,“ popisuje Michaela Suráková.
Mediální agentury a zadavatelé TV reklamy najdou na nových webových stránkách jednotlivé reklamní balíčky, přehled jednotlivých sportovních eventů na Eurosport 1 včetně reklamních možností, portfolio tematických TV stanic nebo aktuální dokumenty ke stažení. Nechybí ovšem ani stránka věnovaná mýtům o televizní reklamě, aktuální data mapující trh placené TV a placených VoD služeb z výzkumu atmedia index či atblog, na kterém společnost Atmedia pravidelně publikuje články o televizní sledovanosti či expert talks - rozhovory s odborníky na TV a mediální trh.
zdroj: Atmedia