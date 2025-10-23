HBO Max Premium v nabídce Vodafone

HBO Max Premium v nabídce VodafoneDNES! | redakce | tisk | názory
Warner Bros. Discovery (WBD) ve spolupráci s Vodafone Czech Republic spouští v České republice HBO Max Premium jako součást televizního předplatného Vodafone TV+ ALLinONE a Vodafone TV ALLinONE.
Diváci se mohou těšit na kultovní obsah z knihoven HBO, Warner Bros., DC a Discovery v úžasném rozlišení 4K a zvuku Dolby Atmos.
Díky této spolupráci je HBO Max Premium nyní exkluzivně k dispozici na českém trhu prostřednictvím společnosti Vodafone.
Společnost Warner Bros. Discovery si velmi váží dlouhodobé spolupráce se společností Vodafone. Díky našemu partnerství můžeme společně nabídnout českým divákům přístup k tarifu HBO Max Premium a tím jim zprostředkovat špičkový zážitek ze sledování - v té nejvyšší obrazové i zvukové kvalitě. Jsme potěšeni, že právě zákazníci Vodafone TV se mohou jako první v České republice ponořit do světa HBO Max Premium,“ uvedl Jamie Cooke, EVP & MD CEE MENAT, EMEA Creative and Pay TV.
Kromě špičkového obrazu a zvuku nabízí HBO Max Premium další výhody: možnost stáhnout až 100 titulů pro-offline sledování a streamovat až na čtyřech zařízeních současně. To dává uživatelům možnost sledovat obsah kdekoli a kdykoli.
Jsme nadšeni, že díky partnerství s Warner Bros. Discovery můžeme zákazníkům Vodafone nabídnout prémiový obsah v nejvyšší kvalitě, která je dnes na trhu k dispozici. HBO Max Premium v rozlišení 4K a s prostorovým zvukem Dolby Atmos jasně dokazuje, že naším hlavním cílem je přinášet zákazníkům ty nejlepší zážitky,“ říká Michal Podlucký, ředitel pevných služeb a televize společnosti Vodafone Česká Republika.
Nová služba je k dispozici nejen novým zákazníkům Vodafone, ale také stávajícím předplatitelům balíčků Vodafone TV+ ALLinONE, Vodafone TV ALLinONE, kteří mohou jednoduše přepnout svůj účet HBO Max ze Standard na Premium.
zdroj: WBD