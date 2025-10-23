Oneplay zmapuje největší případ systémové korupce ve fotbale

Oneplay zmapuje největší případ systémové korupce ve fotbaleDNES! | redakce | tisk | názory
Šestidílný seriál Štěstíčku naproti míří na Oneplay. Příběh inspirovaný reálnou korupční kauzou ve společnosti zlidovělou představením „Ivánku, kamaráde...“ se po festivalových uvedeních a slavnostní pražské přemiéře představuje.
Jeho první díl budou moci diváci sledovat od pátku 31. října na Oneplay. V hlavních rolích se přestaví Václav Neužil a Marek Daniel, režíroval Marek Najbrt. Seriál vznikl v produkční společnosti Punk Film v čele s producenty Ondřejem Beránkem a Martinem Hůlovcem. Kreativním producenem Oneplay je dvěma Českými lvy ověnčený Matěj Podzimek.
„
Je to první věc svého druhu - komedie podle skutečného zločinu. První kriminálka bez vraha a mrtvoly. A je to také důkaz, čím fotbal musel před dvaceti lety projít, aby se očistil do podoby, ve které ho známe dnes. Občas se zkrátka musí stát něco takového, aby nám došlo, jak zásadním společenským fenoménem fotbal je a že si zaslouží náš respekt a podporu. Protože jedině tak můžeme žádat, co chceme všichni - aby se dodržovala pravidla fair play. A nejen ve sportu,“ osvětluje kreativní producent TV Nova a Oneplay Matěj Podzimek, přičemž producenti Punk Film jej doplňují. „
Je to takový true crime po česku - kriminálka, kde se místo mrtvol počítají góly a místo detektivů běhají po hřišti bafuňáři,“ říká Ondřej Beránek a Martin Hůlovec dodává: „
Fotbal je fascinující hra, která budí obrovské vášně u všech, kteří se kolem něho pohybují. Neznám kluka, který by nikdy v životě nečutal do meruny. A i o tomto je náš seriál - že jste ochotní udělat pro vítězství svého týmu cokoliv. Naštěstí se doba od divokých devadesátek značne posunula a pravidla hry se dodržují i mimo hřiště.“
Legendární první velký případ systémové korupce v prostředí nejsledovanějšího českého sportu odhalený policií, situovaný na začátek tohoto tisíciletí je vyprávěn z perspektivy vyšetřovatelů i pachatelů. Jde o příběh, ve kterém se policejní parta snaží nachytat tu rozhodcovsko-bafuňářskou. A ta díky odposlechům zjistí, že na fotbale je nejdůležitější nahrávka... protože nikdy nevíte, kdo vás poslouchá. Hlavní postavou je vyšetřovatel Marek (Václav Neužil), který právě nastoupil na brněnskou expozituru. Velmi rychle pak začne se státní zástupkyní Alenou (Táňa Pauhoufová) rozkrývat největší sportovní skandál v naší novodobé historii. Zároveň s ním sledujeme zoufalý boj fotbalového manažera a nevyléčitelného srdcaře Ivana (Marek Daniel) o udržení jeho milovaného žižkovského klubu v první lize, v čemž mu vydatně pomáhá mazaný šéf komise rozhodčích Milan (Jiří Vyorálek). Mezitím talentovaná sudí Irča (Denisa Barešová) zjišťuje, že prosadit se v ryze mužském světě je i pro sebetalentovanější ženu pořádná fuška.
„
O Ivanovi bych neřekl, že je to úplně kladná postava, ale má určité kladné, až bych řekl zábavné rysy. Nejvíc mě na něm baví jeho básnické střevo, fotbalové básnické střevo. Ivan je na jednu stranu korupčník, ale je to taky zábavný chlapík,“ říká představitel Ivana Marek Daniel.
V dalších rolích se představí Denisa Barešová, Pavel Řezníček, Jiří Vyorálek, Václav Kopta, Táňa Pauhoufová, Petra Bučková, Richard Stanke, Adnrej Polák, Tereza Dočkalová, Michal Dalekcý, Jan Hájek, Jan Kolářk, Robin Ferro, Marek Pospíchal a další. Šestidílná série se natáčela zejména v Praze a Středočeském kraji.
zdroj: Nova